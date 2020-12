591 Euro für Bücherei gespendet

Seckach.Es war ein freudiger Anlass, den Gabriele Haas als Leiterin der katholischen Bücherei St. Sebastian Seckach zum Anlass nahm, die Einrichtung vorzustellen.

Historie der Bücherei

Zusammen mit ihren Kollegen Claudia Wachter und Horst Klier als weitere Vertreter des 16-köpfigen ehrenamtlichen Büchereiteams nutzte sie die Gelegenheit, um Kommunalberater Bernhard Ries von der Netze-BW und dem Seckacher Bürgermeister Thomas Ludwig in den Räumlichkeiten der Bücherei Dank zu sagen und die Historie der Bücherei kurz aufzuzeigen.

Segensreiche Einrichtung

Denn Bernhard Ries hatte ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk in Form eines Schecks in Höhe von 591,45 Euro aus der „Portokasse“ seines Unternehmens für diese segensreiche Einrichtung dabei. Wie er erläuterte, verbirgt sich dahinter die Aktion der Netze BW von 2018, bei der Haushalte aufgerufen wurden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Das ersparte Porto aus den jeweiligen Gemeinden kommt auch jedes Jahr einer gemeinnützigen Sache in dieser Gemeinde zugute.

Und gemeinnützig ist die Seckacher Bücherei bei über 800 ehrenamtlichen Stunden im Jahr bestimmt. Sie hat sich unter der Leitung von Gabriele Haas, die gleichzeitig auch als Pfarrsekretärin fungiert, seit 1989 zu einem Angebot für alle Altersgruppen entwickelt.

Wie sie erläuterte sind über 50 Prozent ihrer „Kunden“ unter Kindern und Jugendlichen zu finden, weshalb der Schwerpunkt der Neubeschaffungen auch auf diesem Gebiet liege. „Seit einigen Jahren haben wir auch Zeitschriften eingestellt, die recht gut nachgefragt sind“, erklärte sie. Finanzielle Unterstützung erhalte die Bücherei von der Kirchengemeinde, der Diözese und freundlicherweise von der Gemeinde Seckach. Man sei aber auch auf weitere Spenden angewiesen, um das attraktive und zeitgemäße Angebot aufrecht erhalten zu können. Daneben biete man immer wieder Buchausstellungen sowie Aktionen für Schulen und Kindergärten, um die Bücherei lebendig zu halten.

Aus dem letztjährigen Jahresbericht konnte Gabriele Haas erinnern, dass man zum Ende 2019 einen Medienbestand von 2614 bei einer Ausleihzahl von 3070 Büchern hatte.

Gute Leihfrequenz

Die gute Leihfrequenz sei unter anderem Grund für die Gemeinde, die Bücherei finanziell zu unterstützen, erläuterte der Bürgermeister, der sich als Fan des sehr aktiven und kreativen Büchereiteams erwies. Zusammen mit Bernhard Ries war er der Meinung: „Man merkt, dass hier mit Liebe agiert wird.“. L.M.

