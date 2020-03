24 Übungsabende und 46 Einsätze zu verzeichnen

Seckach.„Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden 24 Übungsabende der Einsatzabteilung abgehalten, wobei sämtliche Feuerwehrgeräte, Löschwasserbehälter und Hydranten auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft wurden. Zudem hatten wir 46 Einsätze zu verzeichnen.“

Für die Belange der Wehr engagiert

Mit diesen Worten eröffnete Steffen Wallisch in seiner Funktion als Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Seckach die Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus.

Im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig und Gesamtkommandant Roland Bangert und im Hinblick auf die Einsätze und Aktivitäten dankte der Abteilungskommandant allen, die sich für die Belange der Wehr engagiert haben. Weiter informierte er über die Inhalte der Einsätze, die sich in einen Kleinbrand A, zwei Kleinbrände B, drei technische Hilfeleistungen mit Menschenrettung, acht technische Hilfeleistungen, eine Tierrettung, zwei Fehlalarme und 29 sonstige Einsätze mit unter anderem Feuersicherheitswachen gliederten.

Erfolgreich nahmen an Aus- und Weiterbildungen teil: Kristian Antunovic und Andreas Metz (Gruppenführer), Julian Kraus (Atemschutzgeräteträger), Kristian Antunovic, Andreas Metz, Bernhard Korger und Steffen Wallisch (Fortbildung für Führungskräfte), Andreas Metz und Kristian Antunovic (Rescue-Days). Präsent war man bei den Einsatzübungen der Gesamtwehr, bei der Delegiertenversammlung in Großeicholzheim, bei der Übung aller drei Abteilungen in der Klinge und zudem hatte man die Kreisjugendwehr im Gerätehaus zu Gast.

Derzeitige Personalstärke

Die derzeitige Personalstärke betrage 33 Aktive, 19 Personen bei der Jugend und vier Mitglieder in der Alterswehr. Dank der Aus- und Fortbildungsbereitschaft betrage der Ausbildungsstand 32 Mal Grundausbildung, 17 Truppführer, 21 Maschinisten, 29 Sprechfunker, 13 Atemschutzgeräteträger und neun Gruppenführer.

Als weitere Aktivitäten nannte Steffen Wallisch das Maibaumstellen, Fastnachtsveranstaltungen, den Besuch von Feuerwehrfesten, Verkehrssicherungen bei der Fronleichnamsprozession und Martinsumzug in Seckach und der Klinge, Seckacher Straßenfest und Weihnachtsmarkt. Hinzu kamen drei Altpapiersammlungen und zwei Schrottsammlungen und der Wandertag.

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung verlas Schriftführerin Claudia Bucher. Jugendwart Bernhard Korger erinnerte für die Jugendfeuerwehr an die 46 Übungen, an die Mithilfe beim Seckacher Ferienprogramm, das eigene Zeltlager in Krumbach und an die Weihnachtsfeier mit Übernachtung im Gerätehaus.

Derzeit besteht die Jugendabteilung aus 19 Personen und in diesem Jahr gelte das Hauptaugenmerk dem Ablegen der Jugendflamme 1 und 2. Über eine zufriedenstellende Kassenlage berichtete Kassenwart Arthur Palmer. Da die Kassenprüfer Erich Krahn und Peter Metz nichts zu beanstanden hatten, erteilten die Mitglieder der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Die hohe Einsatzbereitschaft und der gute Ausbildungsstand sowie die enge Einbindung der Wehrmitglieder in die örtliche Gemeinschaft fanden sich lobend wieder in den Grußworten des Bürgermeisters und Gesamtkommandanten.

Letzterem oblag es, Kristian Antunovic und Andreas Metz zu Löschmeistern und Rudolf Zuber zum Hauptfeuerwehrmann zu befördern. L.M.

