22 Einsätze wurden gemeistert

Großeicholzheim.Die Freiwillige Feuerwehr Großeicholzheim wird aktuell durch 43 Kameraden, davon zehn Mitglieder in der Jugend- und sechs in der Alterswehr sowie 27 Mitglieder in der Einsatzabteilung, getragen. Ein Teil davon hatte sich zusammen mit der Abteilungsführung, Bürgermeister Thomas Ludwig und Gesamtkommandant Roland Bangert im Gasthaus „Löwen“ zusammengefunden, um Resümee über das vergangene Feuerwehrjahr zu ziehen.

Unter anderem zwei Kleinbrände

Abteilungskommandant Erhard Saffrich betonte zu Beginn, dass man insgesamt 22 Einsätze zu meistern hatte, darunter zwei Kleinbrände, zwei technische Hilfeleistungen, drei Einsätze bei Hochwasser und Unwetter.

Erinnert wurde unter anderem an den Besuch bei der Feuerwehr in Mengelsdorf und das Partnerschaftstreffen in Reichenbach, die Begleitung des Martinsumzuges sowie die Ausrichtung der Jahreshauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr. Der Abteilungskommandant resümierte zudem die Fortbildungsveranstaltung für Führungskräfte in der örtlichen Schlossgartenhalle gemeinsam mit der Gesamtwehr, die Ehrenwache am Volkstrauertag und die Präsenz am Weihnachtsmarkt.

„Die Einsatzabteilung führte 24 Dienstabende durch, abgehalten wurden gemeinsame Alarmübungen mit den Abteilungen Seckach und Zimmern“, sagte Erhard Saffrich. Auch seien diverse Geräte, wie beispielsweise C- und B-Schläuche beschafft worden.

Die Grundausbildung mit Sprechfunkerausbildung absolvierte Miriam Trnka in Buchen und an der Fortbildung für Führungskräfte nahmen Roland Bangert, Friedrich Kort, Mike Eberle und Erhard Saffrich teil. Der Abteilungsausschuss traf sich zu fünf Arbeitssitzungen.

Tatkräftige Unterstützung

Ein besonderer Dank galt allen, die sich im Berichtszeitraum für die Belange der Großeicholzheimer Wehr eingesetzt hatten, der Gemeinde mit Bürgermeister Ludwig an der Spitze und der Gesamtwehr mit Gesamtkommandant Roland Bangert für die gute Zusammenarbeit und den zahlreichen Helfern und Gönnern im Hintergrund. Nicht vergessen wurde die tatkräftige Unterstützung durch die beiden Stellvertreter Mike Eberle und Florian Schmitt.

Nach dem ausführlichen Bericht über die Inhalte der verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen durch Schriftführer Mike Eberle, konnte Kassenwart Florian Schmitt berichten, dass man durch eine sparsame Haushaltsführung und etwas höhere Einnahmen über eine zufriedenstellende Kassenlage verfüge. Da die Kassenprüfer Robert Knoll und Thomas Sommer keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Die zuverlässige Einbindung in die Gesamtwehr bescheinigte Gesamtkommandant Roland Bangert und Bürgermeister Thomas Ludwig hob das harmonische Miteinander zwischen den Mitgliedern der Abteilungswehr und der örtlichen Gemeinschaft hervor. L.M.

