Weitere Mängel an der Ortsdurchfahrt

Die Schächte in der neuen Ortsdurchfahrt Rosenbergs haben Mängel. © Frodl

Sindolsheim.Die „unendliche Geschichte“ an der Ortsdurchfahrt Rosenberg geht weiter, so Bürgermeister Matousek in der Gemeinderatssitzung in Sindolsheim. Denn an den eingebauten Schächten seien weitere Mängel festgestellt worden, die bei der Überfahrt erhebliche Geräusche verursachen. Man sei mit dem Straßenbauamt und der bauausführenden Firma Strabag im Gespräch. „Es wird nach einer Lösung gesucht“, so Matousek. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020