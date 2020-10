Wehmütiger Rückblick, hoffnungsvoller Ausblick

Ein emotionaler Abschied, Erinnerungen und ein hoffnungsfroher Ausblick auf die Zeit nach Corona prägten die Jahreshauptversammlung der „Milchsäuli“.

Rosenberg. Kurz nach acht Uhr am Donnerstagabend war es soweit: Klaus Wild, von allen liebevoll „Piwi“ genannt, eröffnete zum letzten Mal als Vorsitzender die Generalversammlung der Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“ (NZRM).

Zu Beginn stand für ihn gleich der schwerste Punkt der Agenda an: Klaus Wild bat die Versammlung, sich zu erheben, um der verstorbenen Vereinsmitglieder Ilona Volk und des stellvertretenden Vorsitzenden und Freunds Wolfgang Ullrich zu gedenken.

Weiter bereit zur Mitarbeit

Nicht weniger emotional war sein Rückblick auf die vergangene Kampagne und vor allem auf seine 22-jährige Tätigkeit als Vorstand – 20 davon als Vorsitzender. Klaus Wild zeigte auf, was alles seit der Vereinsgründung 1998 erschaffen wurde und wie grundsolide der Verein gewachsen und für die Zukunft aufgestellt sei. Er bedankte sich für die gemeinsame Zeit und für die Unterstützung seiner Frau Diana, die seiner Ansicht nach der heimliche Vorstand im Hintergrund war. „Piwi“ gab an, sich auf die Zukunft zu freuen und für seine „Milchsäuli“ auch weiterhin in zweiter Reihe bereitzustehen.

Wie viel sich mittlerweile im Verein getan hat, zeigte auch die enorme Anzahl an umfangreichen Berichten zu den Tätigkeiten der einzelnen Vorstände und Gruppierungen: Schriftführer, Kassenwart, Kassenprüfer, Männergarde, Frauengarde, Sitzungspräsidenten, Jugendleiter sowie allen fünf Tanzgruppierungen.

Anschließend erfolgte die Entlastung des Vorstands durch den Präsidenten des Narrenrings Main-Neckar, Stefan Schulz, sowie ein Beschluss zur Satzungsneufassung. Danach kam es zum wohl spannendsten Punkt des Abends, den Neuwahlen des Vorsitzenden sowie seines ersten und zweiten Stellvertreters. Knut Herrmann, bisheriger zweiter Stellvertreter, trat ebenfalls nach siebenjähriger Tätigkeit nicht mehr zur Wahl an. Vorgeschlagen und einstimmig unter der Leitung von Bürgermeister Ralph Matousek gewählt wurden Karola Walch, Matthias Brand und Alexander Ullrich, welche künftig als jeweils gleichberechtigte Vorstände die Vereinsgeschäfte entsprechend der neuen Satzung als Vorstandsteam führen werden.

Matthias Brand übernahm anschließend die Rolle des Sitzungsleiters und führte die weiteren Wahlen fort. Kassenwart Tanja Griebaum, Schriftführerin Linda Belz, die Gardeführer Maria Weber, Hubert Hornung und Harry Walch, die Beisitzer Diana Wild und Angelika Ullrich sowie die Jugendleiterinnen Sarah Kubach und Kathrin Ebel wurde allesamt im Amt einstimmig bestätigt. Nach acht Jahren als Beisitzerin wurde Alexandra Schäfer auf eigenen Wunsch verabschiedet. Ihr galt der Dank der NZRM für die tolle und engagierte Mitarbeit. Ebenso wurde der verhinderte Knut Herrmann mit einem Präsent für sein langjähriges Engagement geehrt.

Klaus Wild ist Ehrenvorsitzender

Alexander Ullrich dankte danach im Namen aller „Milchsäuli“ Klaus Wild für seine hervorragende Arbeit und überreichte im Namen der NZRM einen personalisierten Feuerkorb mit „Säuli“-Logo für die nun ruhigen Abendstunden ohne Vereinsarbeit. Anschließend wurde Klaus Wild unter Applaus und Standing Ovations zum ersten Ehrenvorsitzenden des Vereins gewählt.

Die Grußworte des Bürgermeisters Ralph Matousek erfolgten danach in mittlerweile geübter Reimform. Er freute sich über eine lustige, emotionale Versammlung, bei der Corona bisher gänzlich außen vor gelassen worden sei. Er wünschte den „Milchsäuli“ alles Gute für die Zukunft und war sich sicher, dass der Verein die kommenden Kampagnen getreu dem zuvor vorgebrachten Motto „gemeinsam stark“ bewältigen werde.

Ortsvorsteher Sven Baumann schlug für 2021 nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit gleich ein ganz neues Event für das Programm der „Milchsäuli“ vor und forderte den Bürgermeister hochoffiziell zu einem Duell im Stoppelfeldwettrennen heraus.

Die letzten Grußworte des Abends kamen von Narrenring-Präsident Stefan Schulz, der an seine Anfänge im Verein erinnerte und nach lobenden Worten für Klaus Wild ebenfalls feststellte, dass die Narrenzunft gut gerüstet sei für kommenden Aufgaben.

Unter „Verschiedenes“ äußerte Karola Walch noch einen besonderer Dank im Namen des Vereins an die Schneiderin Helga Pfeil, welche im Vorfeld der Veranstaltung ehrenamtlich 45 Masken mit „Säuli“-Logo genäht hatte. Die Masken konnten im Anschluss von den Mitgliedern erworben werden.

Jubiläum wird nur intern gefeiert

Mit einem Ausblick auf die Kampagne 2020/2021 verkündete Alexander Ullrich abschließend, dass alle Großveranstaltungen des Vereins, darunter der „Säuliball“ und der „Ferkelball“ unter den gegebenen Corona-Umständen nicht plan- und durchführbar seien.

Man sei sich der Verantwortung gegenüber den Mitmenschen bewusst und plane daher je nach Entwicklung nur spontane Kleinveranstaltungen in und für Rosenberg. Das 22-jährige Vereinsbestehen soll dementsprechend im Rahmen eines Jubiläums-Ordenfests vereinsintern gefeiert werden. Auch sind noch einzelne Aktionen für alle bereits trainierenden Tanzgruppe angedacht. Doch aufgeschoben bedeutet für die „Milchsäuli“ nicht aufgehoben: Das Jubiläum soll 2022 gebührend nachgeholt werden. Dann soll auch das aktuelle Prinzenpaar noch mit dabei sein – denn wie fast alle machen sie dieses Jahr Pause.

