„Waldbaden“ steht auch auf dem Programm

Sindolsheim.Das Ferien-programm der SpVgg Sindolsheim bietet allen Kindern und Jugendlichen, die in den Ferien zu Hause bleiben, ein buntes und abwechslungsreiches Freizeitangebot, das vom SpVgg-Team zusammengestellt wurde.

Abwechslung wird geboten

Sechs Veranstaltungen finden in den Schulferien statt.

Mittwoch, 31. Juli: „Waldabend“ von 16 Uhr bis 22 Uhr. Die Kinder, jeden Alters, gehen am späten Nachmittag von der Sporthalle aus in den Wald, um dort ein paar schöne Stunden zu verbringen. Förster Christof Hilgers gibt spannende Informationen zum Thema Wald. Am Abend werden über dem Feuer Würstchen und Stockbrot gegrillt. Wenn es dunkel wird, brechen die Teilnehmer zur Nachtwanderung zurück nach Sindolsheim auf. Alle mutigen Kinmder jeden Alters können teilnehmen (eine Teilnahme ist auch ohne Nachtwanderung möglich). Mitzubringen sind feste Schuhe, keine Sandalen, dem Wetter entsprechende Kleidung, Taschenlampe. Kontakt: Tina Geiger, Telefon 92 94 85.

Donnerstag, 6. August: „Leuchtschale und Brettspiel“ basteln mit Gips und Steinen von 14 bis 17 Uhr unter der Überdachung hinter der Halle. Alle Kinder können daran teilnehmen. Mitzubringen sind verschiedene Pinsel, Schere und alte Kleidung. Kontakt: Ingeborg Reimann und Birgitt Schlander.

Donnerstag, 9. August: „Sei ein Glückspilz“. Es werden Pilze aus Tontöpfen in verschiedenen Größen von 13.30 Uhr bis 16 Uhr im Räumle gebastelt. Teilnehmen können alle Kinder. Mitzubringen sind Borstenpinsel in verschiedenen Größen, alte Kleidung. Kontakt: Birgitt Schlander.

Dienstag, 20. August: „Taekwondo“-Schnuppertraining. Alle sportbegeisterten Kinder ab sieben Jahre lernen verschiedene Griffe und können sich in der Kampfkunst „Taekwondo“ ausprobieren. Uhrzeit: 10 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Sindolsheim. Mitzubringen: Sportkleidung. Kontakt: Kristina Müller.

Mittwoch, 21. August: „Kartoffelküchle“. Von 16 Uhr bis 18.30 Uhr werden gemeinsam verschiedene Gerichte um die Kartoffel im „Räumle“ gekocht. Teilnehmen kann jedes Kind, das gerne kocht. Mitzubringen: Kochschürze, Haargummi, eventuell eine kleine Schüssel mit Deckel. Kontakt: Mareike Frank.

Dienstag, 3. September: Hier findet die letzte Veranstaltung im Sindolsheimer Ferienprogramm mit dem gemeinsamen Abschlussfest von 9.30 Uhr bis 13 Uhr auf dem Klinge-Spielplatz in Seckach statt. Es wird ein Picknick geben und die Kinder können sich richtig austoben. Treffpunkt an der Halle zur gemeinsamen Abfahrt. Alle Kinder können teilnehmen.

Bei Kindern bis vier Jahre muss eine Begleitperson mitfahren. Mitzubringen ist dem Wetter angepasste Kleidung und eventuell Sonnenschutz. Kontakt Birgitt Schlander, Kristina Müller, Mareike Frank und Tina Geiger.

