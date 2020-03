Von Hirschlanden aus ans Ende der Welt

In einem packenden Road-Movie berichtet Joachim Schorr am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden von seiner Motorradreise mit dem FN-Fotografen Martin Herrmann von Patagonien nach Feuerland. Im Anschluss an den Film zeigt Herrmann atemberaubende Fotos von der Tour.