Verletzte und 21 000 Euro Schaden

Rosenberg.Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Sonntag in Rosenberg ist die Ursache nach Angaben der Polizei noch unklar. Zwischen Rosenberg und der Einmündung der L 1095 fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw Smart von der L 1095 kommend in Richtung Rosenberg. Dabei kam er nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW. Im BMW-Kombi wurde die 40-jährige Fahrerin verletzt, die beiden 42 und 13 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Der 24-jährige Smart-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und wie die 40-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Smart beträgt etwa 6000 Euro, der am BMW etwa 15 000 Euro. Die L 1095 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 08.09.2019