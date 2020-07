Hirschlanden.Die Corona-Pandemie wirbelte den Zeitplan für den Bau des Regenüberlaufbeckens beim Dorfgemeinschaftshaus sowie den barrierefreien Umbau der Bahnunterführung kräftig durcheinander.

So begann die bauausführende Firma Lintz und Hinninger aus Mosbach erst Mitte Juni mit den umfangreichen Arbeiten der größten Baustelle in der Gemeinde.

Es ging zügig voran

Nachdem die Unterquerung der Rinnau und Verlegung auf der anderen Bachseite zügig voran gingen, gab es beider Durchbohrung des Bahndammes erhebliche Probleme, wie Bürgermeister Ralph Matousek berichtete.

Die durch die Firma Terra, Bohr und Press aus Iggingen, begonnenen und sehr aufwändigen Bohrung mussten abgebrochen werden, da man unerwartet auf Fels gestoßen ist, was nicht bekannt gewesen war. Nach Rücksprache mit dem planenden Ingenieurbüro Sack und Partner musste nach einer Alternative und einer Spezialfirma gesucht werden, welche die Bohrarbeiten beenden kann. Diese wird nach jetzigem Stand jedoch erst Mitte September die Arbeiten an der Baustelle aufnehmen, so dass es bei dieser Maßnahme zu Verzögerungen kommen wird. Der geplante Fertigstellungstermin Ende des Jahres kann trotzdem eingehalten werden.

Arbeiten vorgezogen

Die bauausführende Firma zieht die Arbeiten am barrierefreien Umbau der Bahnunterführung vor um die nächsten acht Wochen nun zu überbrücken. Es wird erst im Herbst mit den erwarteten Beeinträchtigungen für die an der Straße gerechnet, wenn die Schachtbauwerke und die Verlegung der Abwasserrohre beginnt.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 600 000 Euro. Die Gemeinde hat dafür Zuschüsse erhalten. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020