TSV-Mitmachaktion für Kinder

Rosenberg.Der TSV bietet am Sonntag, 5. Juli, am Sportgelände für Kinder ab dem Grundschulalter eine Mitmachaktion an. Soccergolf lautet das Spiel, das den Kids nach Wochen des sportlichen Stillstands wieder die Gelegenheit geben soll, sich zu treffen, zu bewegen und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Los geht es ab 14 Uhr. Eine Anmeldung ist hierzu erforderlich. Eine Anmeldeliste wird ab Samstag, 27. Juni, am Sportheim aushängen.

Natürlich wird darauf geachtet, dass die geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden. Je nach Zahl der Anmeldungen werden mehrere Gruppen gebildet, die dann zu verschiedenen Zeiten an den Start gehen. Jedes teilnehmende Kind erhält eine Überraschung. Am Samstag, 4. Juli, - hier sollte das alljährliche Sportfest stattfinden - bietet die Sportheimküche Schnitzel mit Kartoffelsalat an und am Sonntag, 5. Juli, zwei weitere Gerichte (Braten und Spätzle sowie Kassler mit Kartoffelsalat). Eine Bestellung unter Telefon 06295/648 oder 367 ist bis Mittwoch, 1. Juli, um 18 Uhr erforderlich. Am Sonntag wird es bei gutem Wetter ab 10.30 Uhr außerdem ein Weißwurstfrühstück im Außenbereich des Sportheimes geboten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.06.2020