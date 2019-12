Theateraufführungen ein großer Erfolg

Hirschlanden.Zur Mitgliederversammlung mit anschließender Nikolausfeier hatten sich die Mitglieder des Kulturvereins Schluckspechte Hirschlanden im Sportheim des FCT eingefunden um Rückschau auf ein sehr erfolg - und ereignisreiches Vereinsjahr zu halten. Die Ehrungen langjähriger „Spechte“ rundeten die harmonisch verlaufende Versammlung ab.

In seinem Vorstandsbericht ließ Präsident Reinhold Egner das abgelaufene Berichtsjahr Revue passieren und ging im Detail nochmals auf die Veranstaltungen ein. Wie er erwähnte waren die Stammtische immer sehr gut besucht. Das Stellen des Maibaumes erfolgte problemlos. Leider wurde dieser, so Egner, in der Nacht umgesägt, so dass man sich entschloss, in diesem Jahr keinen Maibaum mehr aufzustellen. Der Jahresausflug führte nach Kehlheim und Regensburg. Die drei Theateraufführungen im Oktober hatten wieder einen großen Erfolg. Reinhold Egner bedankte sich bei allen, die den Verein unterstützt haben.

Heidrun Voigt-Schmid erstattete den Bericht des Schriftführers. Über die finanzielle Situation des Vereins berichtete Kassenwart Reiner Fahrbach. Vonseiten der beiden Kassenprüfer Kurt Arnold und Klaus Arnold wurden keine Beanstandungen ausgesprochen und eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte, nahm Ortsvorsteher Martin Herrmann vor, der in seinem anschließenden Grußwort sagte, dass der „kleine Verein“, der sehr gut dasteht, und im abgelaufenen Jahr eine sehr gute Arbeit geleistet habe. Insbesondere nannte Herrmann die Aufführung des Theaterstückes, das in diesem Jahr „herausragend“ gut gewesen ist. Zudem, so der Ortsvorsteher, sind die Schluckspechte ein sehr erfolgreicher Verein, der auch für viele Zwecke des Dorfes einspringt, wofür er dankte. Bürgermeister Ralph Matousek würdigte die großartigen Leistungen, die der Verein im vergangenen erbrachte. Schade fand es der Bürgermeister, dass der Maibaum durch den Verein im kommenden Jahr nicht mehr aufgestellt wird. Er hoffe, dass dieses Brauchtum dadurch nicht endet und dass sich ein örtlicher Verein findet, der das Aufstellen und das Maibaumfest durchführt. Er fand es auch sehr schade, was in dieser Nacht passierte, als der Baum umgesägt wurde, was Matousek als einen Anschlag auf das Brauchtum bezeichnete, und kein „Dummer Jungen-Streich“ gewesen ist. Die Anzeige hatte bisher keinen Erfolg. Der Bürgermeister lobte die ehrenamtliche Arbeit des sehr aktiven Vereins, der sehr viel für den Ort macht.

Bei den „Spechten“ ist es ein guter Brauch in der alljährlichen Versammlung Mitglieder für ihre langjährigen Stammtischbesuche zu ehren. Mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent ehrte Vorsitzender Reinhold Egner Bernhard Hilscher für seinen 500. Stammtischbesuch. Karl-Heinz Scheurich wurde für 700 Stammtischbesuche, Conny Stätzler 750 Besuche, Werner Ilzhöfer 1000 Besuche, Jörg Moser 1100 Besuche, Reinhold Egner 1200 Besuche und Armin Herrmann 1300 Besuche geehrt. Zu neuen Kassenprüfern wurden Gudrun Arnold und Ulrike Fahrbach gewählt. Nachdem es unter Punkt „Wünsche und Anträge“ keine Wortmeldungen gab, leitete der Präsident zum Punkt „Verschiedenes“ über, wo er die nächsten Termine bekanntgab. Der nächste Stammtisch findet am 27. Dezember statt. Am 6. Januar 2020 findet die alljährliche Winterwanderung statt. Treffpunkt ist am Sportheim, wo nach Beendigung der Wanderung ein gemütliches Beisammensein mit einem Vesper stattfinden wird. Am 20. März wird der 2100 Stammtisch des Kulturvereins stattfinden. Der Ostereierstammtisch ist am 9. April. Ein Grillfest ist für Mitte August 2020 vorgesehen und die Mitgliederversammlung mit Wahlen am 4. Dezember. Einstimmig wurde auf Vorschlag des Vorstandes von den Mitgliedern beschlossen für den derzeitigen Bau des evangelischen Gemeindehauses einen Betrag von 1000 Euro zu spenden. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019