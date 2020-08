Tennissport näher gebracht

Rosenberg.Trotz der Corona-Krise wurde in Rosenberg auch in diesem Jahr ein Kinderferienprogramm zusammengestellt, an dem sich unter andrem die Tennisabteilung des TSV Rosenberg beteiligte. Zahlreiche Kinder und Jugendliche besuchten am vergangenen Freitag die angebotene Aktion, in der die gelbe Filzkugel im Mittelpunkt stand.

Mit Spaß bei der Sache

Einige Trainer und Helfer aus dem Jugendbereich nahmen sich einen Nachmittag Zeit, um den Kindern mit Spaß und Freude den Tennissport näher zu bringen. Als „hitzebeständig“ erwiesen sich die über zehn Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren und schnupperten trotz extremen Temperaturen die Luft des Tennissports. Es wurden kleine Geschicklichkeitsspiele, die richtige Schlägerhaltung, der Stand zum Ball, Schlagtechniken und noch vieles mehr mit den Kindern trainiert. Dabei zeigten einige von ihnen viel Talent und Geschick.

Zahlreiche Helfer dabei

Zwischendurch wurden immer wieder Trinkpausen im Schatten eingelegt.

Abteilungsleiter Heinz Nies freute sich wieder über die gute Resonanz der Aktion und bedankte sich bei allen Helfern und den Juniorinnen der U 14-Mannschaft, die den Kindern den Tennissport beibrachten. Denn wer könnte das besser und verständlicher, als der eigene Nachwuchs der Abteilung. F

