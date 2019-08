Tennis, Wasserrutschen, Bouldern, Malen und Kart fahren sind im Angebot

Rosenberg.Der Heimat - und Kulturverein hat wieder in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen ein umfangreiches Kinderferienprogramm zusammengestellt, dass insgesamt zwölf Veranstaltungen umfasst.

Das Programm

Beginn ist am Freitag, 2. August. von 15 bis 17 Uhr mit „Spaß an der Wasserrutsche“. Veranstalter ist das Team Seniorenfasching zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK-Ortsverein. Teilnehmer dürfen alle ab einem Alter von sieben Jahren. Treffpunkt ist an der Talmühle Haas. Badebekleidung und Handtücher sind mitzubringen, eine Anmeldung ist erforderlich.

Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren findet am Samstag, 3. August, der „Naturerlebnistag“ von 10 bis 14 Uhr statt. Veranstalter ist der Förderverein des evangelischen Kindergartens „Arche“ Rosenberg. Treffpunkt ist am Kindergarten Rosenberg, Abholung im Tal an der Abzweigung zur Kläranlage. Wichtig: Es sollen wetterfeste Kleidung, geschlossene Schuhe und eine gefüllte Trinkflasche mitgebracht werden. Es wird für Vesper ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt, eine Anmeldung ist erforderlich.

„Bouldern mit dem Bürgermeister“ steht am Montag, 3. August, von 13 bis 16.30 Uhr auf dem Programm. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Rathaus. Veranstalter ist die Gemeinde Rosenberg. Alter der Teilnehmer: sechs bis 13 Jahre. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird sportliche Kleidung benötigt, für Verpflegung ist gesorgt. Ansprechpartner und Anmeldung beim Bürgerbüro unter 06295/92010.

Ein „Schnuppertraining Tennis“ gibt es am Freitag, 9. August, von 14.30 bis 16.30 Uhr beim TSV Rosenberg an den Tennisplätzen. Kinder ab einem Alter von sechs Jahren können teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Zusammen mit Werner Nies erleben die Kinder den „Nachmittag beim Imker“ am Mittwoch, 14. August, von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt für alle Teilnehmer ab dem Alter von sechs Jahren ist an der Sporthalle. Eine Anmeldung ist bis zum 9. August bei Werner Nies möglich.

„Spiel und Spaß mit und um Hunde“ lautet das Motto am Samstag, 17. August, mit dem Hundesportverein Bauland. Veranstaltungsort ist der Hundesportplatz des Vereins an der Talmühle. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind mitzubringen. Für einen kleinen Imbiss wird gesorgt. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben.

Am Dienstag, 20. August, findet für alle ab dem Alter von sechs Jahren die „Team-Olympiade“ von 10 bis 14 Uhr statt. Veranstalter ist die Abteilung Kinderturnen des TSV. Treffpunkt ist der Spielplatz am TSV-Sportgelände, bei schlechtem Wetter in der Sporthalle. Ein Mittagessen wird angeboten, Trinken und Handtuch sind mitzubringen. Ansprechpartner ist Fleur Weidmann, die auch die Anmeldungen entgegennimmt.

Nächster Programmpunkt ist am Freitag, 23. August, von 14.30 bis 17 Uhr das „Kreative Malen mit Dot-Painting“. Veranstalter ist der Heimat- und Kulturverein, Treffpunkt am Schulhof. Es können alle ab dem Alter von sechs Jahren mitmachen. Gegenstände zum Bemalen können auch mitgebracht werden. Ansprechpartner ist Martin Scheffel, Telefon 929140. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Eine „Wanderung zur Blockhaushütte Oberwittstadt mit Spiel und Spaß“ wird am Mittwoch, 28. August, von 14 bis 17 Uhr ausgetragen. Veranstalter ist die Volksbank Kirnau. Treffpunkt um 14 Uhr in Oberwittstadt beim Gasthaus „Werner“. Abholung der Kinder um 17 Uhr an der Blockhaushütte. Alter: Sechs bis 12 Jahre. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Anmeldung bei Susan Geiger, Telefon 06297/241.

Richtig abtanzen können die Kinder am Freitag, 30. August, von 17 bis 21 Uhr in der „Jugend-Disco“ im „Räumle“ in der Sporthalle. Veranstalter sind die „Rouschebercher Räumle“ und NZRM. Alter der Teilnehmer: ab elf Jahre. Für Trinken und Essen wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Ansprechpartner sind Katrin Ebel und Jan Griebaum, die auch die Anmeldungen bis spätestens 23. August entgegennehmen.

„Kart fahren“ gibt es am Samstag, 31. August, von 14 bis 16 Uhr. Ersatztermin ist der 7. September. Veranstalter ist der MSC Rosenberg, Treffpunkt das Sportgelände in Rosenberg. Teilnehmen dürfen alle Kinder ab dem Alter von drei Jahren. Ein Elternteil sollte als Begleitung dabei sein. Ansprechpartner ist Wolfgang Hess. Eine Anmeldung ist bis zum 25. August erforderlich.

Ein „Rescue Day – Erste Hilfe mit Kindern“ findet am Mittwoch, 4. August, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr mit dem DRK Rosenberg statt. Treffpunkt für alle Kinder ab dem Alter von fünf Jahren ist im DRK-Raum bei der Feuerwehr. Ansprechpartnerin ist Dagmar Baumann. Eine Anmeldung ist erforderlich. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019