Tanzmäuse und Tanztiger mit Urkunden ausgezeichnet

Rosenberg.Zum Ferienprogramm gehört auch die Aktion „Tanzen für die Kleinen“, veranstaltet von Pia Hertl.

Eis und Getränke zur Abkühlung

Dazu trafen sich die zehn angemeldeten Kinder im Alter von drei bis vier Jahren, nicht wie ursprünglich geplant vor der Sporthalle, sondern bei der Phyisotherapiepraxis Steffen Röpke, der seinen großen Trainingsraum zur Verfügung stellte, da es in der Sporthalle zu heiß gewesen wäre.

Nachdem sich alle Kinder von ihren Eltern verabschiedet hatten, gingen sie voller Spannung in den Trainingsraum.

Dort zogen sie ihre Tanzschuhe an und die tänzerische Aktion im Ferienprogramm begann mit dem Lied „Hey, jetzt geht es richtig los“. Weitere Lieder wie „Papa Pinguin“, „Ich bin ein Gummibär“ und „Das rote Pferd“ folgten.

Freude an der Bewegung

Nach der ersten Tanzrunde legten die Nachwuchs-Tänzer in Rosenberg eine kleine Pause ein und kühlten sich mit Eis und Getränken ab. Alle Kinder waren begeistert vom Tanzen und freuten sich schon auf die zweite Runde, wo zum „Fliegerlied“, „Das Lied über mich“ „Tanzalarm“ und „Cowboy und Indianer“ eifrig die kleinen Tanzbeine geschwungen wurden.

Die letzten zehn Minuten des Fe-rienprogrammes brachen an, bei denen es zu einem weiteren Höhepunkt für die teilnehmenden Kinder kam, denn alle erhielten von Pia Hertl eine schön gestaltete Urkunde zur Erinnerung an diesen Tag, denn sie wurden wegen den besonderen Leistungen bei dieser Aktion „Tanzen für die Kleinen“ zur „Tanzmaus“ oder zum „Tanztiger“ ernannt. Glücklich und ausgepowert wurden die Kinder von ihren Eltern in Empfang genommen.

Pia Hertl bedankte sich bei diesen, dass die Kinder an dieser Veranstaltung teilnehmen durften und für das Verständnis, dass die Eltern wegen der bestehenden Hygienevorschriften bedingt durch die aktuelle Corona-Situation, nicht am „Tanzkurs“ zuschauen konnten. F

