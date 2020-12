Sportabzeichen abgelegt

Rosenberg.Corona-bedingt lief die Abnahme der Sportabzeichen in diesem Jahr spät an. Da auch im letzten Schuljahr leider keine Bundesjugendspiele stattfanden, nahmen die Sportlehrerinnen der 3. und 4. Klasse Sandra Flachsmann und Jeannette Hagenbuch die Disziplinen im Sportunterricht ab.

Gleich nach den Sommerferien wurden die leichtathletischen Disziplinen auf dem Sportgelände trainiert. Eine Teil wurde noch in der Halle abgenommen. Der Sportkreis Buchen hat die Schwimmabnahme bis Juni 2021 ausgesetzt, da dies im Moment nicht möglich ist. Die Abnahme wird zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt. Die Kinder trainierten fleißig. So konnten 14 Sportabzeichen an die 3. Und 4. Klässler verteilt werden.

Nach jetzigem Stand haben folgende Sportler erfolgreich teilgenommen: Bronze erhielten Conner Efe Yumurtac, Laura Thomas und Hedwig Heuberger. Silber erreichten Jakob Kautzmann, Max Letzguss, Nick Scheitler, Jakob Heiß, Lukas Dick, Lea Vaczi und Maria-Sofia Stefanescu. Mit Gold ausgezeichnet wurden Anna Schiff, Isabella Alberg, Elisa Graser und Noah Schwendemann.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020