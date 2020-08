Spende für den Kindergarten

Rosenberg.Was tun, wenn das Mannschaftstraining wegen der Coronakrise ausfällt und auch kein Fußball gespielt werden kann?

Klopapier-Challenge

Irgendwann kamen die Fußballer des TSV, wie auch andere Sportler in der Region, auf die ausgefallene Idee, eine Klopapier-Challenge zu veranstalten und davon auch einen Video zu drehen, wie sie Klopapierrollen wie Bälle jonglieren.

Schließlich stellten die Sportler fest, dass viele Fußballer auch genauso gut mit der Papierrolle umge-hen können wie mit dem runden Lederball. Der fußballerische Klamauk des TSV Rosenberg hatte neben dem Erhalt der eigenen Fitness in dieser fußballfreien Zeit einen Sieger: und zwar die Kinder des Kindergartens „Arche“.

In der vergangenen Woche übergab Fußballabteilungsleiter Reinhold Klingmann, im Beisein der Fußballer Marius Volk, Thomas Zeiter sowie Betreuer Nico Weber der Leiterin der Einrichtung Emilie Pfeuffer einen Spendenbetrag in Höhe von 400 Euro aus der Mannschaftskasse. Dies soll auch ein kleiner Beitrag für den Kindergarten sein, da in diesem Jahr das geplante 75-jährige Bestehen der Einrichtung wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, was für alle Beteiligten sehr schmerzlich gewesen ist.

Emilie Pfeuffer bedankte sich für diese großartige Spende beim gesamten Fußballteam mit einem klei-nen selbst gebastelten Geschenk. Auch sie lobte die gute Idee und freute sich über die finanzielle Unterstützung sowie über die große bestehende Verbundenheit mit dem TSV Rosenberg und wünschte sich auch für das kommende Jahr eine weitere Unterstützung, denn im kommenden Jahr solle das in diesem Jahr ausgefallene Jubiläumsfest – je nach Sachlage – nachgeholt werden.

Den jetzt erhaltenen Spendenbetrag werde man gut anlegen, denn es sind noch einige Anschaffungen zu tätigen, die im Kindergarten gebraucht werden. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020