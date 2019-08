Spaß mit Hunden und einer Bastelstunde

Rosenberg.Der Hundesportverein Bauland beteiligte sich auch in diesem Jahr beim Ferienprogramm der Gemeinde mit der Aktion „Spiel und Spaß mit und um Hunde“ auf dem vereinseigenen Hundeplatz bei der Sindolsheimer Talmühle. Unter der Führung der Jugendwartin Chiara Gärtner, zahlreicher Vereinsmitglieder und deren Hunde unterschiedlicher Größen und Rassen unterstützt, gab es für die 18 Mädchen und Jungen aus der Gesamtgemeinde vieles zu erleben. Zu Beginn gab es eine kurze Theorieeinheit mit den wichtigsten Regeln im Umgang mit Hunden und einige Hintergrundinfos, warum diese so wichtig sind und wie man mit ihnen kommunizieren kann. Anschließend konnten die Kinder ihr theoretisch gewonnenes Wissen auf dem Platz mit den Hunden und deren Haltern in die Praxis umsetzen. Sie durften nun mit den Tieren „arbeiten“ und spielen, mit ihnen Tricks machen und verschiedene Hindernisse bewältigen. In der Pause reichte der Verein Snacks und Getränke, wo man sich über die Erlebnisse mit den Hunden und gemachten Erfahrungen austauschte. Danach ging es weiter mit einer Bastelstunde, in der die Jungen und Mädchen Tontöpfe und eine Hundefigur herstellten. Die schöne Aktion wurde mit einem Spieleparcours beendet. Die Kinder konnten an diesem Tag mit viel Spaß einiges lernen und erleben. Auch den Mitgliedern des Vereins, die sich der Kinder annahmen, machte dieser Tag viel Spaß. Sie freuen sich darauf, im nächsten Jahr wieder am Rosenberger Kinderferienprogramm teilzunehmen. Bild: Helmut Frodl

