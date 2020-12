Senioren bekommen Geschenke

Hirschlanden.Zum ersten Mal seit 52 Jahren fällt in Hirschlanden der Adventsnachmittag für Senioren aus. Traditionell werden die älteren Menschen des Dorfes am dritten Advent von der Ortschaftsverwaltung und der Kirchengemeinde eingeladen, um gemeinsam eine Bilderschau anzuschauen, Geschichten zu hören, zu singen und die Geselligkeit mit Essen und Trinken zu pflegen. Die Corona-Pandemie macht dies in diesem Jahr unmöglich.

Jährlich basteln Ehrenamtliche für diese Veranstaltung kleine Geschenke. Dies wollte die Organisatorin Gerda Herrmann auch in diesem Jahr fortführen, um die Verbundenheit und Solidarität der Dorfgemeinschaft mit den Senioren zu dokumentieren.

So trafen sich in den vergangenen zwei Wochen acht Frauen, um an sieben Basteltagen 60 Nistkästen kunstvoll zu bemalen und zu lackieren – coronagerecht, in Zweiergruppen, mit Masken und Abstand. Beteiligt waren Andrea Herrmann, Jutta Hübsch, Tanja und Sarah Müller, Sandra Steiner, Marita Lauer, Brigitte Bernhardt und Gerda Herrmann. Die Materialkosten in Höhe von 320 Euro wurden von der Gemeindeverwaltung Rosenberg, der evangelischen Kirchengemeinde und der Ortschaftsverwaltung Hirschlanden übernommen. Die farbenfrohen Vogelhäuschen sind ein Symbol, dass auf einen harten Winter der nächste Frühling folgt. In diesen Tagen werden die Nistkästen den Senioren an die Haustüre gebracht. her

