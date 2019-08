Schüler und Lehrer gemeinsam auf der Bühne

Rosenberg.Wie jedes Jahr am Freitag vor den Ferien fand die Abschlussfeier der Grundschule Rosenberg in der Halle in Sindolsheim statt. Die Flötengruppe der Klassen 2 bis 4 eröffnete den Abend mit dem Lied „I like the flowers“. Auf die Begrüßung von Rektorin Deborah Jährling folgten Grußworte von Bürgermeister Ralph Matousek.

Wie immer schon zur Tradition geworden kündigten dann die Viertklässler die einzelnen Programmpunkte an. Es folgte ein Flöten-Kanon der Klasse 1 und 2. Ein englischer Sketch der Klasse 2 schloss sich an.

Die Lehrerinnen der 1. und 2. Klassen hatten dann eine Power-Point-Präsentation mit den Schülern vorbereitet. Gekonnt berichteten diese unter anderem über die Projektwoche, vom Besuch des Ökomobils, über den Besuch bei der Bundesgartenschau, den Workshop mit dem grünen Klassenzimmer und den Abstecher an die Kirnau.

Dem schloss sich ein Gedicht der Klasse 4 über das Wasser und ein „Lesetheater“ der Klasse 3 an. Vor der Pause folgten drei „gespielte Witze“ der Klasse 3 über die Schule.

Nach einer kurzen Pause eröffnete die Flötengruppe (Klasse 3 und 4) den zweiten Teil des Programmes mit dem Lied „Old Mc Donald“. Im Anschluss daran zeigte die 3. Klasse einen Regentanz. Die Fabeln „Der Fuchs und der Storch“ sowie der „Ziegenbock und der Fuchs“ wurde von Klasse 4 einstudiert und gezeigt.

Ein Höhepunkt war der selbst einstudierte Tanz der Klasse 4, bei dem die Schüler mit viel Geschick und Akrobatik ihr Können zeigten. Zurecht forderten die Zuschauer eine Zugabe, welche die Kinder gerne erfüllten.

Das Programm neigte sich dem Ende und die Viertklässler wurden durch ihre Klassenlehrerin sowie die Elternbeiratsvorsitzende Fleur Metzger verabschiedet. Sie bekamen eine Tasse mit Fotodruck und Stifte als Andenken an die gemeinsame Grundschulzeit.

Ein Lied, „Vergiss es nie“, vorgetragen von den Klassen 3 und 4, beendete das Programm der Abschlussfeier. hag

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019