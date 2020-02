„Säuli“ präsentierten fastnachtliches Meisterwerk

Die „Rouschebercher Milchsäuli“ zogen beim „Säuliball“ wieder alle Register ihres fastnachtlichen Könnens.

Sindolsheim. Mit einem unterhaltsamen Programm, gespickt mit bunten Beiträgen sowie glänzenden tänzerischen Darbietungen nicht nur der eigenen Kräfte entführten die „Milchsäuli“ die Besucher auf eine abenteuerliche Reise in das Land der Pyramiden und Pharaonen. Das war schon ein fastnachtliches Meisterstück, was die „Säuli“ den vielen kostümierten Besuchern im „Säulistall“ präsentierten. Sitzungspräsident Alex Ullrich führte gekonnt durch das abendliche Programm.

Die Buchener Steinzeittrommler brachten beim „Warm Up“ vor Beginn der Sitzung das närrische Völkchen schon in Stimmung. Unter den Klängen des Narhallamarsches folgte der Einzug des hohen „Säuli-Hochstaates“ mit Prinzessin Silke I und Prinz Majo I (Mai) sowie der vielen Gastabordnungen.

Geheimnis gelüftet

Nach der närrischen Begrüßung durch das neue Prinzenpaar sprach Eberhard Müller von den „Getzemer Narren“ ein Grußwort der Gastabordnungen und lüftete ein ägyptisches Geheimnis. Denn bei Ausgrabungen habe man festgestellt, dass es dort schon einen Pharao Namens „Piwi“ gegeben habe. Er war auch Erfinder der „Piramyde“. Müller dokumentierte diesen seltenen Fund mit einer „nachweislichen“ Papyrusrolle, in der über gute und schlechte Taten von „Piwi“ berichtet wird. Er habe somit pharaonisches Blut.

Nach dem Ausmarsch gelang den „Blauen Funken“ der NZRM ein fulminanter Einstieg in das vierstündige Programm. Sie setzten einen ersten tänzerischen Glanzpunkt. Es folgte die gemischte Schautanzgruppe aus Altheim mit ihrem gekonnten Auftritt „Ich wäre so gerne Millionär“. Als erster Büttenredner des Abends präsentierte sich „Maxi“ Maurer von den „Merchemer Brogge“ als „Zahnfee“ im Säulistall. Er hatte die Lacher auf seiner Seite, als er sogar mit Bürgermeister Ralph Matousek die richtige Zahnpflege übte. Dafür gab es die erste Rakete des Abends. Ein „Heimspiel“ hatten die „Singelscher Jazzmädels“ mit ihrem Schautanz „Feuer und Eis“. Mit dem Schlachtruf „Halle voll“ verließen sie unter viel Beifall die Bühne.

Zwerge ganz groß

„Kleine Zwerge ganz groß“ hieß der anschließende Schautanz der „Blauen Funken“ der NZRM, die als „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ über die Bühne wirbelten – n großes Lob für die Eigengewächse und eine weitere Rakete dazu.

Im vergangenen Jahr waren Andreas Poser und Andreas Leiblein aus Schweinberg als „Klorollentester“ beim Säuliball aufgetreten, dieses Jahr präsentierten sie sich als „Biertester“. Auch die Frau des Bürgermeisters bezogen sie in ihren Test ein – eine glänzende Nummer mit Witz und Charme, für die es viel Beifall gab. Danach hatte das närrische Völkchen eine Pause verdient.

Ein Augenschmaus war der schmissige Gardetanz der Prinzengarde der NZRM. Für Trainerin Anke Baumann wurde sogar ein Geburtstagslied gesungen. Mit viel Beifall gingen die Tänzerinnen von der Bühne. Die „Jagsttal-Casanovas“ aus „Kraude“, die immer gerne zu den „Säuli“ kommen, zeigten tänzerische Qualität, wobei auch ein Samba nicht fehlen durfte. Da schlugen die Frauenherzen höher.

Es folgte wieder eine Bütt von vier eigenen Akteuren der NZRM. Beim Dämmerschoppen am Stammtisch im neuen Dorfladen glossierten Ralf Schweizer, Maria Weber, Michael Fiedler und Nicole Jung das Ortsgeschehen. Ein großes Lob gab es dabei für Bürgermeister Matousek und die Idee des neuen Ladens, wofür er so „richtig gebusselt und gedrückt gehört“. Bei diesem Stammtischgespräch wurden viele auf die närrische Schippe genommen – auch Präsident „Piwi“ als Busfahrer und die Firma Hettinger, die jetzt schöne Tagesfahrten in der Baulandgemeinde durchführen will. Über Anekdoten der einheimischen Fischer wurde berichtet, wie auch von Radfahrer „Werni“ der im Ort in eine „Wanderbaustelle“ gefahren ist sowie auch die neue „Orts-Berg-und Talbahn“ mit den eingebauten Buckelpisten. Da muss man schon beim Autofahren einen Bauhelm tragen. Bei diesem närrischen Vortrag wurde das Zwerchfell der Besucher stark strapaziert. Durch solche tollen Beiträge zeichnet sich die urwüchsige Rosenberger Fastnacht der „Säuli“ aus.

Danach folgte der perfekte Schautanz der TG Gerichtstetten und das Borkemer Bauernbalett als „Kuhmikaze-flieger“. Ein besonderes „Highlight“ des Abends war der Einzug des neuen Rosenberger Pharao (Schultes Ralph Matousek), den vier starke Männer unter „Standing Ovations“ durch die Halle auf die Bühne trugen. Er überbrachte die Grüße der Gemeinde und äußerte in seiner närrischen Ansprache zehn Wünsche, unter anderem sprudelnde Gewerbeeinnahmen oder ein bis zwei Milliönchen für die Gemeindekasse, einen Einwohnerzuwachs oder der TSV soll in der Bundesliga spielen. Selbstverständlich wurde er unter großem Beifall auch wieder aus der Halle getragen.

Als Detektive waren die Tänzerinnen und Tänzer der gemischten Schautanzgruppe der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ in London unterwegs. Als „Big Ben“ schlug, ging der grandiose Tanz los, der mit viel Beifall bedacht wurde. Es folgten die 36 Tänzerinnen der „Dancing Moskitos“ aus Königshofen mit ihrem Schautanz „Im Spiegel unserer Zeit“, eine Augenweide. Beim musikalischen Sketch der vier Borkemer Sebastian Ehrenfried, Erwin Knörzer-Ehrenfried, Michael Noe und Rolf Niklas blieb kein Auge trocken.

Die von ihnen parodierten Schlager wurden so richtig mitgesungen. Dem „Play-Back“ folgte anschließend ein Live-Gesang, mit dem die Vier eine Zugabe gaben und damit eine Wette vom Vorjahr einlösten.

Dreifaches „Hujagagga“

Nach dem schmissigen Garde tanz der „Beeschegarde“ aus Waldstetten kündigte Alex zu vorgerückter Stunde noch einen weiteren Höhepunkt des Abends an: den Schautanz der „Säuli & Moore“ der NZRM, der die begeisterten Besucher in das Land der Pharaonen entführte. Auf diese grandiose Vorführung gab es erst einmal eine Rakete und dann ein dreifaches „Hujagagga“.

Den Schlusspunkt des Abends setzte das Männerballett der NZRM, das es im Saal nochmals so richtig krachen ließ und bei bester Stimmung den Ball zehn Minuten nach Mitternacht beendete.

Nach Worten des Dankes des Sitzungspräsidenten Alex an alle Mitwirkenden sowie Helfer fand der diesjährige „Säuliball“ einen krönenden Abschluss. Danach war nur noch Party angesagt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020