Ralph Matousek in verdiente Ruhepause geschickt

Rosenberg.Die muntere Schar der „Milchsäuli“ versammelte sich zusammen mit Prinzessin Silke I und Prinz Majo I (Silke und Markus Mai) vor dem Rathaus, um diesmal auf eine „besondere und einfache Art“ das Rathaus zu stürmen und Bürgermeister Ralph Matousek bis Aschermittwoch seines Amtes zu entheben und selbst die Macht im „Säulidorf“ zu übernehmen.

Die närrische Begrüßung übernahm der „Säuli-Obere“ „Piwi“ (Klaus Wild.) Nach einem dreifachen „Hujagagga“ führten zwei Damen der Garde den im närrischen Outfit als „Jagsthäuser Räuberhauptmann“ in seinem Büro wartenden Bürgermeister ab. Gerne, bereitwillig und ganz ohne Gegenwehr ließ er sich aus dem „Rothäuschle“ führen.

Seine Mitarbeiter sowie sein Vorgänger und Ehrenbürger Gerhard Baar schauten dem närrischen Zeremoniell begeistert zu. Wie Vorsitzender „Piwi“ sagte, bekomme der im vergangenen Jahr neu gewählte Schultes, der übers Jahr viel gearbeitet habe, jetzt erst einmal eine wohlverdiente Ruhepause, denn die „Säuli“ befänden sich im Ausnahmezustand. Das dokumentierten sie, indem zwei stramme Gardisten die „Säuli-Fahne“ hissten, damit auch der letzte Rosenberger weiß, dass die „Säuli“ die Macht übers Rathaus und die Gemeindekasse übernommen haben. Vor seiner Entmachtung hatte der Bürgermeister noch einige Abschiedsworte parat. Wie er sagte, beginnt nun die närrische Zeit und die Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“ (NZRM) befinde sich mitten in der erfolgreichsten Kampagne aller Zeiten. Das fantastische Reich der Ägypter, Pharaonen und Kleopatra kehre zurück nach Rosenberg. Mit Pharao „Piwi I“ werde noch dieses Jahr mit dem Bau einer Pyramide begonnen.

Der Bürgermeister freute sich, dass es der NZRM gelungen sei, wieder eine ganze Serie von Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, womit die lange Fastnachtstradition aufrecht erhalten werde. Der Entmachtung wolle man sich aber widersetzen und Rathausschlüssel sowie Kasse nicht kampflos abgeben.

Munition half nicht

„Die Munitionsknollen aus unzähligen Einkaufszetteln stehen schon bereit“, so Matousek. Und da ein Sieg, für welche Seite auch immer, gefeiert werden wolle, sei für reichlich Verpflegung gesorgt. Man kämpfe aber nicht mehr wie im 15. Jahrhundert. Das Leben sei ein Spiel, und so wurde der Kampf (zwischen dem Bürgermeister und Piwi) im Würfeln ausgetragen – nach zwei Runden hatte Matousek verloren. Voller Demut übergab er, nachdem ein Nussler getrunkenen war, den Schlüssel und die Kasse an das Prinzenpaar, das im Sparschwein nur ein paar Groschen klimpern hörte. Zum Schluss wünschte der abgesetzte Schultes den „Säuli“ noch eine schöne Restkampagne und verabschiedete sich mit einem dreifach donnernden „Rouscheberch – Hujagagga“. Die Grundschüler waren in diesem Jahr beim närrischen Zeremoniell nicht dabei, denn Kinderprinz Max I hatte zum ersten Male bei der Rektorin der Grundschule durchgesetzt, dass schulfrei war. Beim „Säuli“-Lied wurde kräftig geschunkelt und danach folgten alle dem Aufruf von Bürgermeister Matousek, ins Rathaus zu kommen. Dort ließen es sich die „Säuli“ bei Kaffee, Sekt und Bier, Brezeln und den von Ehrenbürger Baar gestifteten „Ringelschwänzchen“ richtig gut gehen. F

