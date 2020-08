Radtour durch das Bauland

Rosenberg.Kräftig in die Pedale traten die 13 Jungen und Mädchen, die mit Bürgermeister Ralph Matousek, an der 20 Kilometer langen Fahrradtour rund ums Bauland teilnahmen. In seiner kurzen Begrüßung auf dem Schulhof freute sich der Bürgermeister über die sehr gute Resonanz der Kinder.

Halt bei der Kirchenkäserei

Danach folgte die Fahrt bei hochsommerlichen Temperaturen über die Gaimühle in Richtung Sindolsheim, wo bei der Kirchenkäserei Ursula Krauth bereits wartete. Nach einem kurzen Spiel vor der Turnhalle und einer Führung durch die Käserei, gab es einen erfrischenden, selbst hergestellten Fruchtjoghurt, der den Kindern sehr mundete.

Weiter ging dann die schöne Radtour entlang des Römerweges auf Gemarkung Bofsheim nach Osterburken. Auf dem Weg dorthin lagen etwas verborgen drei frühere Brunnen: das Petersbrünnlein, der Löhleinsbrunnen und der sogenannte Saubrunnen.

In der Römerstadt angekommen, gab es für alle Teilnehmer ein Eis. Im Anschluss begrüßten sie Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm. Über den neu ausgebauten Radweg in Einsigheim ging es dann am späten Nachmittag wieder zurück nach Rosenberg, wo man richtig „ausgepowert“ ankam.

Sowohl den Kindern als auch Bürgermeister Matousek, selbst ein begeisterter Radfahrer, machte dieser schöne Radausflug viel Spaß. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020