Preis für Zeitung, Sieg im Wettbewerb

Bofsheim.Die Astrid-Lindgren-Schule Bofsheim hat gleich zweimal Grund zur Freude: Die Schule schaffte es auf den 1. Platz im Wettbewerb Sparda-Impuls 2019 und sie gewann, wie jetzt bekannt wurde, auch einen Preis für ihre Schülerzeitung „Neues aus der Villa Kunterbunt“.

Beim Sparda-Wettbewerb konnten Schulen Votings per Handy für ihr Projekt sammeln. Landesweit schaffte es die kleine Bofsheimer Einrichtung, die meisten Stimmen zu sammeln: 3686 waren es. Der 1. Platz des Wettbewerbs bedeutet 4000 Euro für das Projekt „Schule trifft Manege“, das im nächsten Jahr stattfinden wird.

Seit über 30 Jahren zeichnet das Kultusministerium die besten Schülerzeitschriften in Baden-Württemberg aus. „Es freut mich sehr, dass die Beteiligung ungebrochen groß ist“, teilt Staatssekretär Volker Schebesta MdL, der die 14 Preise an die Schülerredaktionen verliehen hat, in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt 70 Redaktionen haben mitgemacht. Die Astrid-Lindgren-Schule erreichte einen dritten Platz und erhält ein Preisgeld von 200 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019