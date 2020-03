Notfallbetreuung im Kindergarten

Rosenberg.Die Gemeindeverwaltung Rosenberg beobachtet kontinuierlich die aktuelle Sachlage über die Verbreitung des Coronavirus und steht dabei im engen Kontakt mit anderen Behörden und Institutionen. Wie die Verwaltung in einer Mitteilung erklärte, werde mit den Bildungsträgern eine Notfallbetreuung für Eltern organisiert, die in der systemrelevanten Infrastruktur tätig sind.

Die Notfallbetreuung wird im Kindergarten Rosenberg stattfinden. Die Anmeldung erfolgt über das Rathaus. Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern sollen ebenfalls untersagt werden und die Bürger sind aufgefordert, Sozialkontakte zu vermeiden.

Zum Schutz aller Mitbürger hat die Gemeindeverwaltung entschieden, vorsorglich ab Montag alle gemeindeeigenen Sportanlagen (Sporthalle Rosenberg, Mehrzweckhalle Sindolsheim) sowie die Dorfgemeinschaftshäuser für den Vereinssport und Veranstaltungen jeglicher Art zu schließen. Die Schließung erfolgt analog den Schulen und Kindergärten voraussichtlich bis zum 19. April. Es handelt sich bei der Schließung der Einrichtungen um eine reine Vorsichtsmaßnahme, so die Gemeinde. Die Mitarbeiter des Rathauses stehen zur Verfügung. Die Behördengänge sollten jedoch unbedingt auf das Notwendigste beschränkt werden. Die Einwohner werden von der Verwaltung gebeten, sich mit ihrem Anliegen vorab telefonisch (06295/9201-0) oder per Email (gemeinde@rosenberg-baden.de) an die Verwaltungsmitarbeiter zu wenden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.03.2020