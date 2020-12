Nächstes Großprojekt steht bereits in den Startlöchern

Hirschlanden.Zur letzten Sitzung des Ortschaftsrates begrüßte Ortsvorsteher Martin Herrmann den Vorsitzenden des Kreisseniorenrates Neckar-Odenwald-Kreises, Bernd Ebert, der im ersten Punkt der Sitzung, die Hintergründe und den Nutzen der „SOS-Rettungsdosen“ erläuterte.

Hinweise für Rettungsdienst

Dieses Projekt setzt der Kreisseniorenrat seit rund zwei Jahren um, und es wurden schon mehr als 2500 Rettungsdosen verteilt. „Diese Dose verspricht sprichwörtlich Rettung aus der Dose“, sagte Ebert. Im Notfall sind zwei Dinge wichtig: Geschwindigkeit und die nötigen Informationen. Damit im Notfall bei den teils alleinstehenden Senioren die Rettungsdienste alle nötigen Informationen finden, ohne viel Zeit zu verlieren. Alle wesentlichen Informationen, wie zum Beispiel Kontaktdaten von Ansprechpartnern, Vorerkrankungen, Allergien, wichtige Medikamente oder der Aufbewahrungsort der Patientenverfügung, befinden sich in dieser Dose. Genaue Hinweise sollen an der Wohnungstür angebracht werden, so Ebert, der in seinen Ausführungen darüber informierte, dass am 30. September 2021 der Kreisseniorentag in der Sindolsheim stattfinden soll. Das Gremium beschloss die Anschaffung der Rettungsdosen, die nun käuflich zu erwerben sind.

Nächster Punkt der Sitzung war der Bau des geplanten Regenüberlaufbeckens in der Ringstraße. Mit diesem Großprojekt soll 2021 begonnen werden. Die Auflagen machen einen Neubau unumgänglich. Diese aufwendige Maßnahme ist nur unter Vollsperrung der Straßen möglich. Der Verkehr wird weitläufig um Hirschlanden herumgeführt. Eine innerörtliche Umleitung wird eingerichtet sein. Die Bauzeit belaufe sich, so Rieß, auf drei bis vier Monate und kostet rund 500 000 Euro. Im April oder Mai soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Arbeiten dauern noch an

„Die Fertigstellung des Regenüberlaufbeckens in der Steige wird noch einige Monate andauern“, sagte der Ortsvorsteher. Es habe einige Gründe für die Bauverzögerung geben: Probleme gab es bei der Durchpressung durch den Bahndamm, wo man auf Stein vom alten Durchlass gestoßen ist. In der Zwischenzeit wurde dieses Anliegen behoben, doch über den bisherigen Bauverlauf sei keiner glücklich. Denn die Arbeiten wurden zwischenzeitlich eingestellt und werden im Frühjahr weitergeführt.

Dekan Rüdiger Krauth informierte über den Stand der Baumaßnahme des evangelischen Gemeindehauses. Wenn in diesem Monat noch der Boden eingebaut ist, könne man mit dem Einzug ins neue Haus beginnen. „Die Küche und der große Wandschrank für den großen Multifunktionsraum sind bestellt und sollen im Januar geliefert werden“, so Krauth.

Über die Einrichtung der neuen „Hirschlanden-App“ und seiner Möglichkeiten informierte Ortsvorsteher Herrmann. Die App ging bereits am 1. Dezember als Pilotprojekt ins Netz. Derzeit sind in ganz Deutschland 20 Dörfer beteiligt. In Hirschlanden haben sich schon jetzt – und das ist mehr als erfreulich – rund 30 Prozent der Dorfeinwohner der Großteil der Vereine angemeldet.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Simone Trumpp über die geplanten Kanal- und Sanierungsarbeiten im „Eichgarten“. Zahlreiche Kanalrohre im sanierungsbedürftigen Teil der Straße seien defekt und müssen ausgetauscht werden. Das soll vor der Erneuerung der Straßendecke geschehen.

Wie Herrmann abschließend ergänzte, sei im hinteren Bereich der Straße in Richtung Grillhütte ein weiterer Bauplatz vorgesehen. Mit den Grundstückseigentümer sollen Verhandlungen geführt werden. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.12.2020