Mit dem Ökomobil auf Entdeckertour

Rosenberg.Die Schüler der ersten und zweiten Klasse der Rosenberger Grundschule erlebten Anfang Juli einen ganz besonderen Tag: Dr. Daniel Baumgärtner vom Regierungspräsidium Karlsruhe besuchte die Schule im Rahmen der Projektwoche mit dem Thema „Leben im Bach“ mit seinem Ökomobil.

Zusammen mit zwei Helferinnen trafen sich alle an den Tennisplätzen, um dort das Leben im Wasser und am Bach genauer zu erkunden. Nach einigen Spielen, die die erfolgreiche Kommunikation der Kinder untereinander und auch das gegenseitige Vertrauen stärken sollten, durften die Jungen und Mädchen – ausgerüstet mit Gummistiefeln und Keschern – an den Bach gehen, um dort kleine Insekten und Tiere einzufangen. Dabei hatten die Kinder viel Freude und waren sehr aufgeregt. Wieder im Ökomobil zurück, wurden die kleinen Tiere dann unter dem Mikroskop genauer betrachtet und auch ihre Art sowie ihre Namen mithilfe eines Bestimmungsschlüssels ausfindig gemacht. Anschließend wurden alle Lebewesen wieder unversehrt in den Bach zurückgebracht.

