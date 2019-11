„Milchsäuli“ sind wie immer ihrer Zeit voraus

Rosenberg.Die „Rouschebercher Milchsäuli“ bleiben ihrer bisherig praktizierten Linie treu, denn nicht wie gewöhnlich am Elften Elften, sondern bereits zwei Tage zuvor am Samstagabend eröffneten sie die „fünfte“ Jahreszeit in der Baulandgemeinde.

Vor der stolzen Silhouette des Rathauses und dem Vollmond im Hintergrund begrüßte Vorsitzender Klaus Wild eine Vielzahl von „großen und kleinen Säuli“. Danach stellte er die einzelnen Gruppen vor. Mit Spannung erwartete die muntere versammelte Säulischar die Ankunft der neuen Prinzenpaare, da die bisherige Amtszeit von Prinzessin Karola I. und Prinz Harry I. abgelaufen war.

Die Männergarde nahm schon mal Aufstellung und im Fackelschein fuhren dann die neuen Tollitäten vor, welche die „Säuli“ in den nächsten beiden Jahren regieren werden. Aus ihrem weißen „Dienstfahrzeug“ stiegen das Kinderprinzenpaar mit Prinzessin Anna I. und Prinz Max I. sowie das „Säuli-Prinzenpaar“ mit Prinzessin Silke I. und Prinz Majo I. (Mai) und wurden mit großem Beifall empfangen.

In gereimten Worten betonten die Hoheiten, dass sie jetzt in der neuen bevorstehenden Kampagne für die Ferkel bereitstehen. „Die Ferkel sind die Zukunft der Narrenzunft“, betonten beide. Das sympathische kleine Prinzenpaar sagte freudig: „Jetzt fängt die Faschenacht in Rouscheberch an.“ Vom Vorsitzenden Klaus Wild gab es schon das erste Kompliment für diesen perfekten Einstand, der dann das neue Paar mit Prinzessin Silke I. und Prinz Majo I. in sein neues Amt einführte und das Zepter als Zeichen für die kommende zweijährige Regentschaft überreichte. Für Prinz Majo gab es zusätzlich noch eine „Prinzenrolle“.

Vor der aufgebauten „Showbühne“ war die Frauengarde zur Vereidigung angetreten, die gemeinsam gelobten, der „Rouschebercher Faschenacht“ treu zu dienen und von jetzt bis Aschermittwoch ein Säuli zu sein. Der Gang durch den Saumist blieb den Damen aber erspart.

Prinz Majo I. gab anschließend den Befehl an die Männergarde, vorzutreten und nahm deren Vereidigung vor. Die stolzen Gardisten gelobten, bis Aschermittwoch die Prinzessin in der neuen Kampagne stets zu unterstützen.

„Mit dem Schwänzle in der rechten Hand und mit dem Ohr fest in der Linken, sollte es auch zum Himmel stinken“ wateten die Gardisten nach einem dreifachen weit schallenden „Hujaggaga“ nicht mehr durch den dampfenden „Säulimist“, sondern nur noch durch eine „Strohunterlage“. Gemeinsam wurden dann die „Säulihits“ angestimmt. Das neue Jahresmotto lautet: „Die Säuli in Ägypten – im Land der Pharaonen“. Bei fetziger Musik zogen die vielen anwesenden Gäste ins warme Zelt ein. F

