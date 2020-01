Medienentwicklung auf dem Programm

Rosenberg.Ein aktueller Stand über den Alltag in der Grundschule gehörte am Dienstabend ebenfalls zur umfangreichen Sitzung des Rosenberger Gemeinderates (wir berichteten). Bürgermeister Ralph Matousek betonte, dass die Grundschule eine wichtige Einrichtung für die Gemeinde ist. Deshalb fand im vergangenen Jahr ein reger gemeinsamer Austausch der Verwaltung mit der Rektorin Deborah Jährling über die Situation der Grundschule und deren zukünftigen Weiterentwicklung statt.

Bewegung und Ernährung

In ihrem Rück- und Ausblick sagte die Rektorin, dass in der einzügigen Grundschule, deren Schwerpunkt auf der Bewegungserziehung liegt, derzeit 47 Kinder aus allen Ortsteilen in den Unterricht gehen. Jede Klasse hat ihr eigenes Klassenzimmer, wobei es in fast jedem Zimmer eine zusätzliche Computerecke gibt. Außerdem verfügt die Schule über eine modern eingerichtete Schulküche, einen Bewegungsraum und weitere Räume für Lager und Kopierer. Die Einrichtung ist seit fast 20 Jahren eine „bewegte“ und gesunde Schule. Es mussten einige Fortbildungen durchlaufen werden, um schließlich das notwendige Zertifikat zu erhalten. Derzeit nimmt die Schule am Projekt „fit4future“ teil, ein von der DAK-Krankenkasse unterstütztes Bewegungsprogramm. Durch diese Teilnahme erhält die Schule, so die Rektorin, viele verschiedene Spielgeräte für die Bewegungspausen. Ein weiterer Schwerpunkt werde auf eine gesunde Ernährung gelegt. Bei der Durchführung der bundesweiten Vergleichsarbeiten sind die erzielten Ergebnisse der Schule durchweg positiv, sagte Jährling. Man habe kaum einen Schüler, der sich in der schlechtesten Kompetenzstufe befindet. Zudem erhalte das Lehrerkollegium, das durchweg aus Lehrerinnen bestehe, bei der Kooperation mit den weiterführenden Schulen immer eine positive Rückmeldung für die Schüler. Seit vielen Jahren kooperiert die Schule auch mit den beiden Kindergärten in der Einheitsgemeinde. Regelmäßig nehmen die Grundschüler an Wettbewerben und Ausstellungen teil und es gab schon viele Preisträger.

Bücher in allen Klassenzimmern

Großen Wert wird auch auf die Leseförderung in allen Klassen gelegt. In allen Klassenzimmern gibt es ein großes Angebot an altersgerechten Büchern, zudem kommt einmal im Monat die Mediathek aus Hirschlanden zur Schule. Rektorin Jährling gab in ihrem interessanten Beitrag noch eine Information über die vielfältigen und unterschiedlichsten Veranstaltungen. Wie sie weiter informierte, arbeitet sie im Moment mit Bürgermeister Matousek an der Erstellung eines Medienentwicklungsplanes, wo ein vorgegebener vielstufiger Plan durchzuarbeiten ist, um in den Genuss einer weiteren Schulförderung zu kommen.

Jährling wagte auch einen Blick in die Zukunft der kleinen Schule im Dorf, die, wie sie sagte, für die Gemeinde Rosenberg ein großer Vorteil ist. „Die Kinder haben einen kurzen Schulweg und werden auch nicht von älteren Schülern beeinflusst.“ Ihr größter Wunsch ist es, dass die Schule in Zukunft erhalten bleibt, sagte sie abschließend.

Für Bürgermeister Matousek war es wichtig zu betonen, dem Gemeinderat einen Überblick über die Situation der Schule zu geben, wo auch ein enger gemeinsamer Kontakt sehr wichtig ist und zu einer guten Zusammenarbeit beiträgt. Die gemeinsame weitere Arbeit bestehe auch weiter darin, die Schule auch zukünftig lebenswert zu machen und zu erhalten. In den Redebeiträgen lobten die Gemeinderäte die Arbeit der Lehrerinnen an der Grundschule.

Der Bürgermeister teilte noch mit, dass sich in der Sitzung im Februar die beiden Kindergärten in Rosenberg und Hirschlanden dem Gemeinderat vorstellen und über ihre Arbeit berichten. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020