Rosenberg.Ein lang ersehnter Wunsch ging in Erfüllung: Die evangelischen Gemeinden in Rosenberg und Sindolsheim haben wieder eine Pfarrerin.

In einem gut besuchen Gottesdienst auf dem Sportplatz in Sindolsheim hat Pfarrerin Nicole Bereswill am Sonntagnachmittag ihre Ordination und Einstellung als Pfarrerin im Probedienst für die beiden Gemeinden Rosenberg und Sindolsheim erfahren.

Die Ordination nahm Prälat Traugott Schächtele mit vier Assistierenden vor, Pfarrerin Andrea Fink-Fauser, Pfarrer Andreas Klett-Kazenwadel und den beiden vorsitzenden Kirchengemeinderätinnen der Gemeinden, Ute Baar und Sonja Czernuschka. Darüber hinaus wirkte Dekan Rüdiger Krauth am Gottesdienst mit. Musikalisch wurde der Gottesdienst gestaltet vom Gospelchor und dem Posaunenchor unter der Leitung von Bezirkskantor Hyun-Soo Park. Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle Gäste zu einem festlichen Empfang geladen. Der Dank galt allen, die das Fest ermöglicht und mitgestaltet haben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020