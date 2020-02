Kindern ein tolles Erlebnis bereitet

Rosenberg.Seit geraumer Zeit unterstützt die Belegschaft der Firma Magna in Rosenberg den Verein „Ambulanter Kinderhospizdienst“ aus Mosbach. Auch dieses Jahr fand ein Kinder- und Familientag im Rosenberger Werk statt. Rund 30 Kinder und deren Familien sowie die Betreuer waren eingeladen, um gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen.

Der interessante und erlebnisreiche siebte Kindertag begann mit einem gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in der Werkskantine. Dort begrüßte Betriebsratsvorsitzender Lothar Harlacher die Gäste zu diesem „Kinder- und Sozialtag“, welcher vom Betriebsrat des Werkes organisiert wurde.

Abwechslungsreiches Programm

Verschiedene Stationen waren für die Mädchen und Jungen vorbereitet worden. Die Mitglieder der betriebseigenen Wehr, unter Leitung von Kommandant Markus Stang und weiteren Mitarbeitern, hatten die Kinder zu mehreren Spielen rund um das Thema Feuerwehr eingeladen.

Basteln und Werken standen im Mittelpunkt der zweiten Station in der Ausbildungsabteilung, wo Ausbildungsleiter Florian Süßmann zusammen mit den Auszubildenden und Kindern Holzräder bemalte. Auch ein Werkstück wurde selbst hergestellt.

Der Motorsportclub Rosenberg bot, auf Initiative des Betriebskollegen Wolfgang Hess und seiner Helfer, in der großen Lagerhalle Kart-Fahrten auf einem Parcours an, was den Kindern und Jugendlichen besonders Spaß machte. Bei Martina Seitz konnte sich alle Teilnehmer des Familientages ein „Kinder- Tattoo“ malen lassen.

Unterstützung aus Höpfingen

Die Verpflegung am Magna Kinder- und Familientag übernahmen die Mitglieder des HSV-Fanclubs „Nordbadisches Elbufer“ (Martina, Heiko und Noah Seitz, Werner Eiermann, Kevin Harlacher) aus Höpfingen.

Die Koordinatorin des Ambulanten Kinderhospiz, Bettina Frisch, bedankte sich am Ende des Familientages bei Lothar Harlacher sowie seinen mehr als 30 Helfern, die wieder zum Gelingen dieser Aktion beigetragen und den Familien einen schönen Tag bereitet haben.

Lothar Harlacher selbst, welcher Initiator des Familientages der Firma Magna ist, freute sich, dass das Werk den Verein wieder einmal unterstützen konnte. Die nächste Spendenaktion sei bereits in Vorbereitung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020