Kampagne führt ins Reich der Pharaonen

In „Rouscheberch“ feierten die „Milchsäuli“ mit dem Ordensfest offiziell den Beginn der fünften Jahreszeit.

Rosenberg. Mit dem närrischen Schlachtruf der „Rouschebercher Milchsäuli“ (NZRM), einem dreifachen „Hujagagga“, eröffnete Vorsitzender Klaus Wild das traditionelle Ordensfest der Narrenzunft im Gasthaus „Löwen“.

Besondere Grußworte richtete der Vorsitzende an das neue Prinzenpaar Prinzessin Silke I und Prinz Majo I (Mai) sowie an das Kinderprinzenpaar mit Prinzessin Anna I und Prinz Max I, bevor er die einzelnen Gruppen vorstellte.

Wolfgang Ullrich gewürdigt

Geschockt sind die „Säuli“ immer noch vom plötzlichen Tod ihres bisherigen zweiten Vorsitzenden Wolfgang Ullrich, der ein sehr aktiver Fastnachtler der NZRM war und sich stets für den Verein einsetzte.

Man habe im Vorstand beschlossen, dass alle Veranstaltungen der „Säuli“ wie geplant in der begonnenen Kampagne stattfinden werden.

Bei vielen Veranstaltungen auch außerhalb der Gemeinde werde man sich beteiligen und präsent sein. Der eigene „Säuliball“, der Höhepunkt in der „Rouschebercher Faschenacht“ wird am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr in der Singelscher Halle stattfinden und steht unter dem Motto „Die Säuli im Land der Pharaonen“. Hier wartet auf die Besucher ein „saustarkes“ Fastnachtsprogramm mit vielen „Rouschebercher“ Highlights.

Schweißtreibende Arbeit

Der diesjährige Jahresorden ist wieder „traumhaft“ schön geworden, betonte Wild. Er wurde von Carolin Frank und Alexander Ullrich gestaltet und zeigt eine ägyptische Göttin mit einem Säuli in der Mitte.

Jedes Stück ist wiederum ein besonderes Unikat, denn in „schweißtreibender Arbeit“ wurden diese Orden in der Werkstatt von Eugen Schweizer durch die Männergarde gegossen. Bei der malerischen Ausgestaltung halfen die Frauengarde und die Tänzerinnen. Die ersten beiden Exemplare übergab Wild an das Prinzenpaar.

Die Hoheiten überreichten dann die weiteren Orden an die Aktiven, an die kleinen und großen Garden, an die Mitglieder der Männer- und Frauengarde, an die Trainerinnen, Umzugshelfer und den Fahrer des Umzugswagens und das Dekorationsteam sowie an den Sitzungspräsidenten. Auch die Mitglieder des Vorstands wurden mit einem solch schönen Jahresorden bedacht.

Mitglieder geehrt

Klaus Wild, Knut Hermann und das Prinzenpaar nahmen dann die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. In Dank und Anerkennung für ihre elfjährige Mitgliedschaft bei der Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“ wurden Ella Geiger, Mattias Baumann, Marilen Baumann, Marcel Baumann und Anna Ebel mit einer Ehrenurkunde und einem Ansteckpin in Silber ausgezeichnet.

Ferkelball am 9. Februar

Nach einem weiteren Schlachtruf informierte der Vorsitzende noch über die bevorstehenden Termine. Der Ferkelball ist am 9. Februar in der Halle in Sindolsheim. Beginn ist ab 14.11 Uhr. Zuvor findet ab 13 Uhr der obligatorische Fototermin für alle Vereinsmitglieder statt.

Nach dem Säuliball am 15. Februar folgt am nächsten Tag die Teilnahme am Umzug in Schweinberg. Der närrische Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 19. Februar, ab 14.30 Uhr im Rathaussaal statt.

Die Stürmung des Rathauses ist für Freitag, 21. Februar, ab 10.30 Uhr vorgesehen. Am Abend treffen sich dann die „Säuli“ zum Kappenabend im Gasthaus „Löwen“.

Am Sonntag, 23. Februar, wird die Narrenzunft wieder mit großer Schar am Umzug in Merchingen teilnehmen sowie am Rosenmontag in Buchen und am Fastnachtsdienstag in Osterburken.

Rathausstürmung am 21. Februar

Am Abend ist die Faschenachtsverbrennung ab 18.11 Uhr im Sportheim des TSV und das Heringsessen am Aschermittwoch ab 18 Uhr im Gasthaus „Löwen“ beendet die diesjährige Kampagne.

Am Ende des Ordensfestes wünschte der Vorsitzenden allen Mitgliedern eine schöne Faschenacht und leitete zum gemütlichen Beisammensein über, wo man sich gemeinsam auf die närrische Zeit einstimmte.

