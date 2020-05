Investitionen trotz knapper Kasse

Sindolsheim.In der Gemeinderatssitzung von Rosenberg wurde auch die geplante Beteiligung an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW diskutiert. Doch nicht alle Gemeinderäte waren davon überzeugt. Neben positiven Stimmen aus dem Gremium sprachen sich auch einige Mitglieder dagegen aus. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil die Gemeinde derzeit einen hohen Schuldenstand hat und es unwahrscheinlich ist, dass sich das in den nächsten Jahren ändert.

Darlehen aufnehmen

Durch die von der Verwaltung vorgeschlagene Höhe der Beteiligung von 890 000 Euro, welche als Darlehen aufgenommen werden soll, werden sich die Schulden der Gemeinde deutlich erhöhen. Diese werden aber nicht angerechnet.

Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes gab aber schon grünes Licht und signalisierte hier ihre Zustimmung. Schließlich stimmte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit einer Beteiligung zu.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek in seinen Ausführungen, unterstützt durch eine Bildpräsentation, sagte, habe die Gemeinde die Möglichkeit, sich über ein finanzielles Beteiligungsmodell im Kernhaushalt an der Netze BW zu beteiligen. Dieses Modell garantiere eine Ausschüttung in Höhe von 3,6 Prozent für die nächsten fünf Jahre (Mindestlaufzeit) ab dem 1. Juli.

Danach steht es der Gemeinde frei, ob sie weiterhin an der Gesellschaft beteiligt bleibt oder diese durch Kündigung beendet. „Der Gemeinde Rosenberg steht eine Beteiligung von mindestens 200 000 Euro und höchstens 890 000 Euro zu“, so der Bürgermeister.

Ausschüttung von 31 000 Euro

Die Netze BW garantiert grundsätzlich, dass sich aus der empfohlenen Beteiligung in dieser Höhe, anhand der jährlichen Kapitalverzinsung und nach Abzug etwaiger Nebenkosten, eine Ausschüttung von rund 31 000 Euro jährlich ergeben würde. „Die Mittel über 890 000 Euro sowie die Darlehensfinanzierung wurden im Haushaltsplan 2020 bereits genehmigt“, erklärte der Bürgermeister. Zudem handele es sich um ein seriöses und risikoarmes Investment der Gemeinde.

Gemeinderat Lukas Haas meinte, dass er zum jetzigen Zeitpunkt, bedingt durch die Corona-Krise und einer unsicheren finanziellen Zukunft Rosenbergs, der Beteiligung nicht zustimmen könne. Als Grund führte er den hohen Schuldenstand auf.

Diese Meinung teilten Carolin Maile sowie Susanne Grimm, die mögliche Risiken für die Gemeinde ansprach.

Anders sah dies Ullrich Herrmann, welcher von einer „risikofreien“ Anlage sprach und sich durchaus eine noch höhere Beteiligungssumme der Gemeinde vorstellen könne.

Auch die Gemeinderätinnen Maria Weber, Nadin Rechner und Gemeinderat Jürgen Arnold standen dem Vorschlag positiv gegenüber. Mit einer knappen Mehrheit folgte der Gemeinderat der Beschlussempfehlung der Verwaltung und stimmte dem Beteiligungsangebot der EnBW AG an der Netze BW GmbH mit einem Betrag von 890 000 Euro zum 1. Juli zu. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020