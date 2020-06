Information am Dienstag geplant

Sindolsheim.Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat haben ein Innenentwicklungskonzept für den Ortsteil Sindolsheim erstellen lassen.

Ein solches Konzept ist Voraussetzung für die Beantragung von Zuschussmitteln nach dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Am Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr findet in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim eine Informationsveranstaltung über das Innenentwicklungskonzept statt.

Fragen werden beantwortet

Bei dieser Infoveranstaltung wird Ines Breiding vom Ingenieurbüro IFK Mosbach dieses Konzept sowie Ideen und Anregungen vorstellen. Für Fragen und Auskünfte zur Förderung nach dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum steht Karin Brell vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis für Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Die Bevölkerung ist eingeladen. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Das Bürgermeisteramt bittet daher alle Interessierten, die zu dieser Veranstaltung kommen möchten, sich telefonisch bei der Gemeindeverwaltung Bürgerbüro telefonisch unter der Nummer 06295/9201-0 anzumelden. Da die Gemeinde eine Teilnehmerliste führen muss, sollen die Anwesenden einen Kugelschreiber mitbringen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.06.2020