Sindolsheim.Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedete Bürgermeister Ralph Matousek die langjährige Mitarbeiterin in der Kämmerei, Andrea Seeber. Sie sei seit 2013 in der Gemeinde beschäftigt und immer eine „verlässliche Bank“ gewesen. Man werde sie als Kollegin vermissen, die immer durch ihre menschliche, souveräne Art überzeugt habe. „Die Finanzen der Gemeinde haben sich bei ihr immer in guten Händen befunden.“

Zudem sei sie stets eine kompetente Ansprechpartnerin gewesen und verfüge im Finanzwesen über eine langjährige Erfahrung. Andrea Seeber wird ins Kommunalamt des Landratsamtes Main-Tauber wechseln. Man werde sie und die gemeinsame Zeit in Rosenberg in guter Erinnerung behalten, so Matousek abschließend und überreichte Andrea Seeber Blumen und Präsente. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020