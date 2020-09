Rosenberg/Sindolsheim.Im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour durch den Wahlkreis Odenwald-Tauber besuchte die heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken auch die Gemeinde Rosenberg. Im Mittelpunkt hierbei standen die Herausforderungen des ländlichen Raumes, insbesondere die Wertschätzung der heimischen Lebensmittel und der regionalen Betriebe. Gemeinsam mit Bürgermeister Ralph Matousek und der Ortsvorsteherin von Bronnacker, Katrin Wölfel, informierte sich Warken auch bei der bekannten und ortsansässigen Schau- und Erlebniskirchenkäserei im Ortsteil Sindolsheim.

Empfangen wurde Warken von Ursula und Rüdiger Krauth, Leiterin und Vorstand sowie Projektentwickler des Käsereibetriebes. Diese stellten das Konzept des handwerklich arbeitenden Integrationsunternehmens vor. Bis zu 3000 Liter Milch wöchentlich werden in der Produktionsstätte unter anderem zu Weich- u. Schnittkäse, Käseaufstrich und Joghurt verarbeitet.

Dafür komme nur Milch lokaler Bio-Bauern in Betracht. „Wir setzen hierbei aber nicht nur auf Bio. Es geht auch darum, unseren Landwirten einen fairen Preis für ihre Produkte zu bieten“, so die Leiterin der Käserei, Ursula Krauth.

Angestellte und Ehrenamtliche

Die Grundmotivation sei jedoch die Arbeit mit Menschen mit und ohne Behinderung. Jeder werde mit seinen unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten gebraucht. Das Team bestehe aus Angestellten, aber auch aus ehrenamtlich Tätigen, ohne die das Projekt nicht zu bewerkstelligen wäre. „Hier geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern um soziales Engagement und Regionalität“, unterstrich Matousek. Die Kirchenkäserei sei ein Musterbeispiel dafür, wie man mit einer Vision und Mut etwas Besonderes auf die Beine stellen könne.

„Gerade der ländliche Raum habe mit zahlreichen Schließungen von Familienbetrieben zu kämpfen. Dem muss unbedingt, beispielsweise mit solchen Projekten, entgegengewirkt werden“, stand ihm Wölfel zur Seite. Die aktuelle Corona-Situation sei an der Kirchenkäserei nicht spurlos vorbeigegangen. So muss der Betrieb vorübergehend auf Besuchergruppen verzichten, das Begegnungscafé und die Käseschule schließen.

Daher setzt der Betrieb umso mehr auf regionale als auch überregionale Vermarktung. So hat das Odenwälder Käseherz bereits einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. „Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten eine funktionierende regionale Lebensmittelversorgung zu schätzen gelernt. Diese Sensibilität gilt es nun weiter zu erhalten und noch zu schärfen sowie das Bewusstsein für unsere heimischen Produkte zu stärken“, so das Fazit von Nina Warken.

Weiteres Gesprächsthema waren eine zukunftsfähige Bankeninfrastruktur im ländlichen Raum sowie die hohen bürokratischen Hürden mancher Förderprogramme. Rüdiger Krauth dankte für die Unterstützung vonseiten der Politik, wies jedoch darauf hin, dass der bürokratische Aufwand für Laien ein „fast schier unüberwindbares Hindernis“ darstelle.

Führung erhalten

Nach einer sich anschließenden Führung über das Gelände des Käsereibetriebes zeigte sich Warken von dem bereits Erreichten und dem Unternehmen insgesamt sehr beeindruckt. „Hier sieht man, wie regionale Produkte auf naturgerechte Art und Weise zu hochwertigen und gesunden Lebensmitteln weiterverarbeitet werden. Mit ihrer Arbeit und dem sozialen Engagement leistet die Sindolsheimer Kirchenkäserei einen bedeutenden Beitrag zur Wertschätzung unserer regionalen Lebensmittel und ihren Erzeugern“, so die Abgeordnete.

Dorfladen vorgestellt

Ein weiterer Schwerpunkt bildete der Besuch des neuen, sich im Umbau befindlichen Dorfladens in Rosenberg. Das Gemeinschaftsprojekt diene unter anderem der Schaffung einer gesicherten Lebensmittelnahversorgung.

Und wenn zukünftig der Dorfladen sich darüber hinaus auch zum sozialen Treffpunkt der Rosenberger entwickle, dann bedeute das auch ganz praktisch eine Stärkung des ländlichen Raums.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020