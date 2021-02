Haushalt eine „Investition in die Zukunft“

Die Gemeinde plant den neuen Haushalt mit zahlreichen Investitionen. So soll das Feuerwehrgerätehaus Hirschlanden umgebaut oder die Friedhofsmauer in Rosenberg generalsaniert werden.

Rosenberg. Ein „schwergewichtiger“ Punkt in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend in der Sporthalle in Sindolsheim war die Verabschiedung des Haushaltes für 2021. Wie Bürgermeister Ralph Matousek sagte, trage dieser die Überschrift „Nicht Corona, sondern Investitionen in die Zukunft“. Man präsentiere einen Haushalt, der von einer Steuerkraft „strotzt“, wobei es sich jedoch um einen Einmaleffekt handele.

Geringere Steuereinnahmen

Auch die Gemeinde Rosenberg blieb nicht von der Corona-Krise verschont, die man bei fehlenden Einnahmen aus der Einkommenssteuer und den Finanzzuweisungen spürte. Man rechne in den nächsten vier Jahren mit einem Fehlbetrag von rund 800 000 Euro.

Die vorgenommene Haushaltskonsolidierung bezeichnete Matousek als schmerzhaft. Sie war aber wichtig, denn man brauche im Ertragshaushalt eine „schwarze Null“. Nur so könne man die Aufgaben und Investitionen langfristig erfüllen.

In Rosenberg tut sich etwas. Gerade mit Blick auf die große Nachfrage nach Bauplätzen. Man sei aktiv, attraktiv und diesen eingeschlagenen Weg möchte Matousek zukünftig weitergehen.

Bevor die Leiterin des Rechnungsamts Simone Trumpp das umfangreiche Zahlenwerk vorstellte, ging sie nochmals kurz auf den Haushaltsplan 2020 ein, der trotz Corona einen erfolgreichen Verlauf nahm. Verschiedene Baumaßnahmen, wie die Asphaltierung des Radwegs im Ensigheim sowie der Bau einer zweiten Wasserleitung für das „nördliche“ Rosenberg wurden abgeschlossen. Der Bahndurchgang in Hirschlanden wurde barrierefrei gestaltet und mit dem Bau des dortigen Regenüberlaufes begonnen.

Im Bereich Steuern/Finanzmittel wurde ein Plus von 350 000 Euro gegenüber dem Planansatz erwirtschaftet. Erfreulich, so die Kämmerin, sei auch die Tatsache, dass der Bauplatzverkauf in der Gemeinde im vergangenen Jahr „boomte“. Im Baugebiet „Drei Morgen“ wurden zehn Bauplätze, in Hirschlanden vier und im Baugebiet „Adeldornring“ in Sindolsheim sechs Plätze verkauft, was erhebliche Mehreinnahmen bedeutete.

Der Haushalt 2020 hat einen besseren Verlauf genommen, als die Festsetzungen des Haushaltsplanes glauben ließen. In den liquiden Mitteln sind bis Ende des Jahres rund 1,6 Millionen Euro gebucht. Das endgültige Rechnungsergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

Anschließend stellte Trumpp den neuen Haushaltsplan für 2021 vor, welcher von der Corona-Krise geprägt sei. Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die Erträge auf 5 917 510 Euro (2020: 5 043 710 Euro) und die ordentlichen Aufwendungen auf 5 541 436 Euro (2020: 5 469 686 Euro). Somit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 376 074 Euro gegenüber dem Jahr 2020, wo man von einem geplanten Minusbetrag in Höhe von 425 976 Euro ausgegangen war. Der diesjährige Haushalt soll somit ein deutliches Plus erwirtschaften.

Bei der Gewerbesteuer rechne man mit Mehreinnahmen von rund 1,1 Millionen Euro. Deutlich sinken werden aber die Schlüsselzuweisungen durch das Land um rund 380 000 Euro. Bei den Einnahmen verbleibt somit ein positives Ergebnis von 635 000 Euro. Der Planansatz liegt 2021 bei 4 076 000 Euro (2020: 3 440 000 Euro) Die Ausgaben 2021 belaufen sich wie geplant auf 1 526 000 Euro (Vorjahr: 1 503 870 Euro).

Im Bereich Forst werden der Gemeinde Rosenberg für dieses Jahr wieder erhebliche Einnahmen fehlen. Es wird mit einem Verlust von rund 40 000 Euro gerechnet. Die Kindergärten, die in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinden sind, werden mit 387 710 Euro bezuschusst. Die gebuchten Abschreibungen belaufen sich auf rund 421 500 Euro und für Zinsen wurden 40 000 Euro veranschlagt.

Die Wasserversorgung schreibt eine „schwarze Null“ und bei der Abwasserbeseitigung ist ein Minusbetrag von rund 21 000 Euro ausgewiesen. Die Transferaufwendungen betragen 2 375 100 Euro. Wie die Kämmerin weiter betonte, sind im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 5 917 510 Euro veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 5 541 436 Euro, so dass ein „ordentliches Ergebnis“ von 376 074 Euro erwirtschaftet wird.

Bauplatzverkäufe bringen Geld

Im Finanzhaushalt wird mit folgenden Beträgen gerechnet: Gesamtbetrag der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5 917 510, gegenüber den Auszahlungen von 5 119 936 Euro, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 797 574 erwirtschaftet wird. Durch Bauplatzverkäufe sollen 140 000 Euro eingenommen werden. Investitionszuschüsse von Bund und Land für Baumaßnahmen wurden mit rund 1,9 Millionen Euro einkalkuliert. Bei den Ausgaben sind 2 886 000 Euro eingeplant.

Diese sollen unter anderem in den Neubau des Regenüberlaufbeckens in Hirschlanden, die Generalsanierung der Friedhofsmauer am alten Friedhof und die Anschaffung des neuen „MLF“ Mittleren Löschfahrzeugs, für den Feuerwehrstandort Hirschlanden investiert werden. Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Hirschlanden sind 120 000 Euro und für die Planung des Feuerwehrgerätehauses in Rosenberg rund 80 000 Euro eingeplant. Weitere Investitionen sind das Medienkonzepte der Grundschule und die Neugestaltung des Kindergartens. Für das Zukunftsprojekt Kläranlage sind 180 000 Euro veranschlagt.

Den Schuldenstand bezifferte die Kämmerin zum 31. Dezember 2020 auf 2 111 813 Euro. Dieser hatte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert. Kreditaufnahmen sind für 2021 keine vorgesehen. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zu Jahresbeginn 1,6 Millionen Euro und bleibt somit unverändert.

Die Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung sind gut, sie enthalten bereits Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Mit Blick auf die Zahlen der künftigen Haushalte ist 2022 von einem negativen Ergebnis von rund 271 000 Euro auszugehen. Dieses wird 2023 auf rund 825 000 Euro ansteigen, so dass dann ein neuer Kredit aufgenommen werden muss. Erst im Jahre 2024 wird wieder mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

„Blick in die Glaskugel“

„Leider ist alles etwas ungewiss, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie nur schwer vorherzusagen sind. Die zukünftige Entwicklung des Haushaltes ist wie ein Blick in die Glaskugel“, sagte der Bürgermeister. Für ihn sei bei allen wichtigen Investitionen mittelfristig aber ein ausgeglichener Ertragshaushalt erforderlich, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

Gemeinderat Martin Herrmann meinte, der neue Haushalt sei ambitioniert und sehr erfreulich, jedoch mache ihm die mittelfristige Finanzplanung Sorgen.

Für Jochen Kautzmann nimmt die Verschuldung der Gemeinde in den nächsten Jahren wieder eine „bedenkliche Höhe“ an.

Gemeinderätin Katrin Weimer begrüßte die eingeplanten und notwendigen Investitionen und bedankte sich im Namen des Gremiums bei Kämmerin Trumpp und ihrem Team für die gute Arbeit. Der Haushaltsplan 2021 sowie die damit verbundene Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021