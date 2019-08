Großer Generationenwechsel in Bronnacker

Bronnacker.Die Kommunalwahl im Mai ergab für den Ortschaftsrat in Bronnacker größere personelle Veränderungen und einen damit verbundenen Generationswechsel. Mehrere Räte stellten sich nicht mehr zur Wahl, wie auch Ortsvorsteher Karl Seitz, der dem Gremium seit 20 Jahren angehörte und seit zehn Jahren die Geschicke des Dorfes als Ortsvorsteher leitete. In der konstituierenden Sitzung am Donnerstag im Bürgerhaus wurde einstimmig Katrin Wölfel zu seiner Nachfolgerin gewählt. Ihr Stellvertreter ist Sebastian Döpfner. Zu seiner letzten Sitzung begrüßte Ortsvorsteher Karl Seitz im Bürgerhaus zahlreiche Zuhörer.

Ein besonderer Gruß galt Bürgermeister Ralph Matousek. Nachdem bei den neuen und wiedergewählten Ortschaftsräten keine Hinderungsgründe festgestellt wurden, leitete Seitz zur Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder über. Mit Worten des Dankes für die langjährige Arbeit zum Wohle des Dorfes wurden Gerd Nikolaus, Alois Bachert, Johannes Thier, Susanne Gerner und Seitz selbst verabschiedet.

Breitband und Fußweg

In einem kleinen Rückblick ging der Bürgermeister auf die Themen ein, mit denen sich der Ortschaftsrat in den letzten fünf Jahren unter anderem befasst hatte. Darunter fielen unter anderem der Breitbandausbau und der barrierefreie Ausbau des Fußweges zum Sportplatz. Der Ortschaftsrat befasste sich mit dem allgemeinen Kanalisationsplan und der emotional vorgebrachten Bauvoranfrage zum Bau eines Schweinestalles. Matousek bedankte sich beim Gremium im Namen des Gemeinderates sowie der Bürger für den Einsatz für den Ort.

Der Bürgermeister überreichte an die ausscheidenden Mitglieder die „Entlassungsurkunde“ der Gemeinde sowie an Gerd Nikolaus (Fünf Jahre), Johannes Thier (Zehn Jahre) Susanne Gerner (15 Jahre), Alois Bachert (20 Jahre) und Karl Seitz (20 Jahre und zehn Jahre Ortsvorsteher) für ihr langjähriges kommunales Wirken zusätzlich die Urkunde mit Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg sowie eine Rosenberger Kaffeetasse.

Feuerwehr weiterhin Thema

Vor der Verpflichtung der neuen und wiedergewählten Ortschaftsräte ging Matousek auf deren Rechte und Pflichten ein und sprach in einem Ausblick über kommende Aufgaben. Dazu zählte er unter anderem die Weiterentwicklung der Feuerwehr. Die Abteilung Bronnacker hat sich nach Beschluss des Ausschusses aufgelöst und der Abteilungswehr Rosenberg angeschlossen. In der Gemeinderatssitzung am 6. August wird die bestehende Feuerwehrsatzung geändert. Derzeit wird ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Neben der Ausstattung aller Gemeindegebäude mit einer Schließanlage werde man sich mit der baulichen Entwicklung befassen. Glücklich ist der Bürgermeister, dass bei der Weiterentwicklung der Nahversorgung in Rosenberg auch Personen aus Bronnacker mitwirken. Wichtig sei, dass von jeder Ortschaft ein Vertreter dem Aufsichtsrat angehöre. Den Ortschaftsrat bezeichnete Matousek als den „Baumeister des Gemeinwesens“.

Mit der nachgesprochenen Eidesformel erfolgte dann die Vereidigung der neu gewählten Mitglieder Katrin Wölfel, Jürgen Gaukel, Sebastian Döpfner, Markus Meyle, Marvin Döpfner und Willi Gammerdinger. Der seitherige Ortsvorsteher Seitz leitete noch die Wahl seines Nachfolgers. Wie auch in Bronnacker üblich und seither praktiziert, soll das Mitglied mit den bei der Wahl am meisten erhaltenen Stimmen zum neuen Ortsvorsteher vorgeschlagen werden. Katrin Wölfel wurde daraufhin einstimmig zur neuen Ortsvorsteherin ernannt. Stellvertreter wurde Sebastian Döpfner. Die Zustimmung durch den Gemeinderat ist in dessen Sitzung am 23. Juli vorgesehen. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019