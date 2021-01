Gerätehausneubau ist unumgänglich

Der neue Feuerwehrbedarfsplan nahm einen großen Teil auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Rosenberger Gemeinderats am Dienstag ein.

Sindolsheim. Mehr als 200 Seiten umfasst der neue Feuerwehrbedarfsplan, den die Gemeinde Rosenberg im Herbst 2019 an die Firma Forplan aus Bonn in Auftrag gegeben hatte. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellte Bürgermeister Ralph Matousek

...