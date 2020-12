Gebäude muss stabilisiert werden

Sindolsheim.Viele aufschlussreiche Informationen gab es für die zahl-reichen Einwohner, die zur Sitzung des Ortschaftsrats am Freitagabend in die Sporthalle in Sindolsheim gekommen waren. Das Gremium arbeitete die umfangreiche Tagesordnung der letzten Sitzung dieses Jahres in einer Stunde ab, wobei keine Beschlüsse zu fassen waren.

Informationen zur Verkehrsschau

Nach der Begrüßung informierte Ortsvorsteher Jürgen Fuchs über eine Verkehrsschau, die am 6. Oktober stattgefunden habe. Eines der Hauptthemen war die Parksituation auch in der Bofsheimer Straße. Von der Straßenverkehrsbehörde wurden dort keine Anordnungen getroffen, ebenso wie für die Altheimer Straße und die Kronenstraße, da in der Straßenverkehrsordnung die erforderlichen Regelungen stehen.

Im Bereich der Apotheke und dem gegenüberliegenden Unternehmen komme e öfter zu „brenzligen“ Verkehrssituationen, wenn auf beiden Straßenseiten die Autos parken. Wie der Ortschaftsrat feststellte, könne man nichts mehr tun, deshalb sprach man sich für mehr Kontrollen durch den Vollzugsbeamten der RIO-Gemeinden aus. Derzeit sei jedoch keiner im Dienst.

Ein weiterer Punkt war die geplante Aufstellung eines Mobilfunkmastens durch die Firma ATSI bei der Wasserscheune. Der Ortschaftsrat hatte bereits in seiner Sitzung vor einem Jahr über das Vorhaben informiert. Zwischenzeitlich haben drei Anbieter ihr Interesse bekundet, eine Antenne auf dem Turm anzubringen. Wie Ortsvorsteher Fuchs sagte, wird dieser Mast nun eine Höhe von 41,40 Meter haben und um vier Meter höher werden als ursprünglich geplant. Mit den Eigentümern der Grundstücke sei zwischenzeitlich alles geklärt und der Bauantrag sei gestellt. Ende 2021 soll der Mobilfunkmast aufgebaut sein. Eine Beleuchtung wird er nicht erhalten.

Weiter gab Ortsvorsteher Jürgen Fuchs einen Sachstandsberichtzum Zustand des ehemaligen Gasthauses „Krone“. Ein vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreis beauftragter Statiker habe bei seiner Untersuchung festgestellt, dass dieses Haus nicht mehr bewohnbar, aber auch nicht einsturzgefährdet ist. Lediglich an der Hausecke zur Marktstraße sind Arbeiten zur Standsicherheit des Gebäudes vorzunehmen.

Der Gedanke, das unter Denkmalschutz stehende Haus abzubrechen und auf dem Grundstück einen Dorfplatz zu gestalten, könne somit nicht realisiert werden. „Das markante Gebäude, das auch zum Verkauf steht, bleibt dem Dorf noch etwas erhalten“, sagte der Ortsvorsteher.

Interessenten seien vorhanden. Man wisse aber nicht, ob die Krone zwischenzeitlich schon verkauft sei . Das Landratsamt werde einen Handwerker beauftragen, der die notwendigen Arbeiten zur Stabilisierung des Gebäudes ausführen wird.

Waldhütte in Eigenregie angehen

Im vergangenen Jahr hatte der Ortschaftsrat beschlossen einen Antrag über 12 000 Euro zur Ertüchtigung der Waldhütte aus dem Förderprogramm „Kleinprojekte“ des Landes Baden-Württemberg zu stellen. Der Vergabeausschuss kam bei der Bewertung zu dem Ergebnis, so der Ortsvorsteher, dass der eingereichte Antrag nicht gleich förderfähig sei.

Er wurde deshalb in eine Warteliste genommen. Man habe sich daher entschlossen, auf die beantragte Förderung nun zu verzichten und die Ertüchtigung der Waldhütte ohne Zuschuss anzugehen. Ein „Waldsofa“ soll entstehen; der Grillplatz wird eine neue Pflasterung erhalten. Die Arbeiten sollen durch ehrenamtliche Helfer ausgeführt und bis Mai kommenden Jahres fertiggestellt werden.

Der Bauboom in der Gemeinde Rosenberg, auch im Ortsteil Sindolsheim, hält weiter an. Die im Gewann „Adeldorn“ erschlossenen neun Bauplätze gehen weg wie „warme Semmeln“, sagte Fuchs. Zwischenzeitlich seien von neun Plätzen bereits sechs verkauft.

Glasfaserprojekt kommt voran

In der Fragestunde fragte ein Bürger nach der Resonanz des kommunalen Glasfaserprojektes in der Gemeinde. Von insgesamt 205 benötigten Verträgen seien zwischenzeitlich 162 abgeschlossen, sagte Fuchs, und wies auf weitere Informationsveranstaltungen hin. Diese will der Ortschaftsrat noch in diesem Monat im ehemaligen Rathaus anbieten.

Der Zustand der Lautsprecheranlage, die bei Beerdigungen auf dem Friedhof verwendet wird, wurde von einem Bürger bemängelt. Des öfteren funktioniere die Technik nicht. Er bat deshalb den Ortschaftsrat, hier künftig Abhilfe zu schaffen.

Erneut angesprochen wurde die Parksituation in der Bofsheimer und Altheimer Straße. Die Entscheidung der Behörde nach der Verkehrsschau sei unverständlich und nicht nachvollziehbar.

Zum Ausklang der Jahresabschlusssitzung bedankte sich Ortsvorsteher Jürgen Fuchs bei allen Bürgern, die sich in diesem Jahr für die Belange des Ortes einsetzten.

Im Namen des Ortschaftsrates bedankte sich Jochen Kautzmann bei Ortsvorsteher Fuchs für seine Arbeit. „Alles was er macht, ist aller Ehren wert“, sagte Kautzmann. Die Besucher spendeten für diese Aussage spontanen Beifall. Corona-bedingt gab es in diesem Jahr keinen Glühwein und auch keine Weihnachtsplätzen, wie sonst üblich. F

