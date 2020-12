Gastronom am Ort halten

Das Lokal „Rajas Feinschmecker“ ist für die Sindolsheimer ein wichtiger Treffpunkt. Helmut Frodl

Sindolsheim.Den Sindolsheimern und besonders dem Ortschaftsrat bereitet das Thema Gastronomie am Ort schon seit geraumer Zeit größere Sorgen, sagte Ortsvorsteher Fuchs im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Er bat deshalb die Bevölkerung, die Gaststätte „Rajas Feinschmecker“ – die ehemaligen „Drei Hasen“ – zu unterstützen, besonders angesichts der Tatsache, dass der Pächter Abwanderungsgedanken hege. „Er möchte sich im Bahnhof Osterburken ein zweites Standbein schaffen“, informierte Fuchs im Gremium (siehe nebenstehenden Bericht).

Da „Raja“ im Bahnhof Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr plane, könnte er am Abend in der Gaststätte „Rajas Feinschmecker“ wieder die Gäste bewirten. Durch diese Variante würde, so Fuchs, die Gastronomie im Ort nicht ganz verloren gehen. „Raja“ wohne mit seiner Familie bereits 16 Jahre im Ort, wolle aber dann seinen Wohnsitz nach Osterburken verlegen, bedauerte Fuchs. Wenn „Raja“ ganz gehen würde, wäre das, so Fuchs, nicht gut für den Ort.

Alternative in der Prüfung

Eine Alternative wäre es, das bestehende „Käsereicafe“ in der Kirchenkäserei zu erweitern. Dazu sind aber noch Gespräche zu führen, so der Ortsvorsteher. F

