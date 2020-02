Rosenberg.In einer Feierstunde im Turmzimmer der Volksbank Kirnau wurde Vera Kern nach fast 33 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für die Volksbank Kirnau im Beisein von Vorstand und Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

Bankvorstand Bernhard Eckert würdigte in seiner Laudatio die Arbeitsleistung von Vera Kern und ging auf den beruflichen Werdegang der beliebten Mitarbeiterin in den vergangenen Jahrzehnten ein.

Vera Kern trat am 1. August 1975 als Angestellte in die Volksbank Kirnau ein. Von 1984 bis 1993 übte sie andere berufliche Tätigkeiten aus und war unter anderem auch selbstständig tätig. Seit 1994, so Bankvorstand Eckert, arbeitet sie wieder für die Volksbank Kirnau. In ihrer nahezu 33-jährigen Tätigkeit war Vera Kern im Rechnungswesen und in der Buchhaltung tätig.

Die Aufgabenschwerpunkte waren der Zahlungsverkehr, das Mitgliederwesen, das Gewinnsparen, Werbegeschenke und Sonderaufgaben, bei denen Kreativität und Geschick gefragt war. Namens des Vorstands dankte Eckert Vera Kern für die geleistete engagierte Arbeit, die von zunehmenden Veränderungen und Weiterentwicklungen in der Bankenwelt geprägt war, und für die stets gute Zusammenarbeit. Beide Bankvorstände, Bernhard Eckert und Dieter Ehmann, überreichten eine Urkunde sowie ein Präsent mit den besten Wünschen für eine gute Zukunft im Ruhestand.

Wie Bankvorstand Bernhard Eckert weiter sagte, wurde Bernhard Müller, der seit dem 1. April 2015 bei der Volksbank Kirnau beschäftigt ist, mit Wirkung vom 1. Januar 2020 auf Antrag des Vorstands vom Aufsichtsrat die Gesamtprokura erteilt. In der der Volksbank Kirnau ist Müller als Bereichsleiter für den Betriebsbereich zuständig. Zu seinen Aufgaben, so Bankvorstand Eckert, gehören im Wesentlichen die Arbeiten im Rechnungswesen, die IT- und die Banksteuerung. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn war Bernhard Müller von 1992 bis 2015 bei der Raiffeisenbank Elztal beschäftigt und als Leiter des Rechnungswesens tätig. Müller zeichne sich durch ein sehr hohes Fachwissen aus, sagte Eckert. Er dankte ihm im Namen des Vorstands für großes Engagement und enorme Arbeitsleistung. F

