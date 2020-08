Erfolgreiche Schatzsuche

Rosenberg.Viel Spaß und Bewegung gab es bei der Ferienaktion des DRK-Ortsvereins. 14 Kinder waren in zwei Gruppen mit Unterstützung von Dagmar Baumann und Tanja Brand in Rosenberg zu einer Schnitzeljagd und Schatzsuche unterwegs. Start war an der DRK-Garage.

Die beiden Gruppen hatten am „Schwanzwiesensteg“ eine erste besondere Aufgabe zu lösen: Mit einem Eimer musste Wasser aus der nahen Kirnau geholt werden, in kleine Eimer umgefüllt und dann zu einer Wassersammelstelle transportiert werden. Da war nicht nur Schnelligkeit, sondern auch ein wenig Geschick gefragt.

Gebäude oder Punkte suchen

Nach dem spaßigen „Wasserspiel“ machten sich dann die Mädchen und Jungen auf zur Schnitzeljagd durch Rosenberg, wo sie an Hand von vorgegebenen Fragen verschiedene markante Gebäude oder Punkte suchen und erkennen mussten. Auf einem dort angebrachten Hinweis fanden sie die nächste Frage, die es dann zu lösen galt. Am Spielplatz vor dem Rathaus wurde eine kleine Spielpause eingelegt.

Nach mehreren Stunden Schatzsuche wurde schließlich der Schatz im Feuerwehrgerätehaus gefunden. Als Belohnung gab es Süßigkeiten für alle Teilnehmer. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.08.2020