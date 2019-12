Ein vorweihnachtliches Geschenk

Rosenberg.Ein schönes vorweihnachtliches Geschenk machte erneut die Belegschaft des Getriebeherstellers Magna in Rosenberg, bei ihrer erstmals in der Montagehalle gemeinsam veranstalteten Nikolausfeier dem Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis aus Mosbach. Es wurde erneut Spendenaktion mit einem Erlös von 4100 Euro und erstmals eine Wunschbaumaktion durchgeführt. Der neue General Manager und Werkleiter des Unternehmens Gernot Doneleit sagte, das erste Halbjahr 2019 war für ihn eine „spannende“ Zeit, denn es wurde im Werk an sieben Tagen rund um die Uhr gearbeitet, um die Aufträge abzuarbeiten und den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Nach einem leichten Auftragsrückgang sei man zum „Normalbetrieb“ übergegangen. Erfreulich ist auch, dass die Auftragsbücher für das kommende Jahr wieder gut gefüllt sind.

Die seit vielen Jahren für den Kinderhospiz in Mosbach durchgeführten Spendenaktionen sind, wie Werkleiter Doneleit sagte, der gesamten Belegschaft ein besonderes Anliegen, damit werde man am Rosenberger Standort von Magna seiner sozialen Verantwortung für die Allgemeinheit gerecht, was insbesondere dem Betriebsrat mit Lothar Harlacher und der gesamten Belegschaft zu verdanken ist.

Lothar Harlacher begrüßte zu dieser inzwischen 14. Spendenaktion vom Kinderhospizdienst Mosbach Elisabeth Hillenbrand und Bettina Fritsch. Diese Feier sei für den Dienst, den man schon seit vielen Jahren finanziell unterstützt, erneut ein bedeutender Tag. Neben der Spendenaktion wurde erstmals eine Wunschbaumaktion gestartet, wo jeder Mitarbeiter oder auch in der Gruppe die Gelegenheit hatte, einem Kind zu Weihnachten eine besondere Freude zu bereiten. Es musste nur ein Wunschzettel vom Weihnachtsbaum „gepflückt“ und das Geschenk anschließend besorgen werden.

„Tolle Geste der Belegschaft“

Viele lagen unter dem aufgestellten Weihnachtsbaum. Die Übergabe der vielen Geschenke dieser „Kinderwunschbaumaktion“ erfolgte dann durch Lothar Harlacher, der auch einen Spendenbetrag von 4100 Euro überreichte, was auch eine ganz tolle Geste der Belegschaft und der Rentner gewesen ist.

Zwischenzeitlich sei durch weitere eingegangene Spenden von Mitarbeitern die 15. Spendenaktion eingeläutet. Harlacher bedankte sich beim neuen Werksleiter Gernot Doneleit und seiner anwesenden Vorgängerin Dr. Michele Zimmermann, für ihre Unterstützung bei der erneuten Durchführung dieser Spendenaktionen für einen guten Zweck.

Im Namen des Kinderhospizdienstes Mosbach bedanke sich Bettina Frisch sowohl bei Initiator Lothar Harlacher als auch der gesamten Belegschaft von Magna für die erneut große Spendenbereitschaft. Mit dieser neuen Weihnachtsbaumaktion habe man nicht nur den Kindern, sondern auch deren Eltern eine große Freude bereitet. Vonseiten der Rentner lobte Walter Baumann diese großartige Aktion und Initiative der Belegschaft und wies darauf hin, dass auch die Getrag-Renter ihren finanziellen Beitrag geleistet haben. F

