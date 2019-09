Die Sindolsheimer Firma Meisel Montagetechnik ist weiter auf Expansionskurs. Im vergangenen Jahr wurden über drei Millionen Euro in den Bau einer neuen zweiten Montagehalle investiert.

Sindolsheim. Die umfangreichen Bauarbeiten dieses Großprojektes in der noch jungen Geschichte des Unternehmens Meisel Montagetechnik sind abgeschlossen, der Einzug in die neue, modern gestaltete Fabrikationshalle ist bereits erfolgt.

Größte Investition

„Das war bisher die größte Investition und ein Meilenstein in der Firmengeschichte von Meisel Montagetechnik“, sagte Firmenchef Ronald Meisel gegenüber unserer Zeitung. Seit der Firmengründung im Jahre 2007 ist das Unternehmen als Dienstleister für die Automobilindustrie ständig gewachsen und beschäftigt am Standort Sindolsheim zwischenzeitlich, bedingt durch diese Neuinvestition, fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Mai vergangenen Jahres erfolgte der symbolische Spatenstich der neuen Montagehalle im Gewann „Krappenacker“ im Beisein zahlreicher Ehrengäste. Die Planung und Bauleitung oblag Wilfried und Carsten Sans vom Büro für Baumanagement (Osterburken), das Bauunternehmen Heizmann (Osterburken) führte die Betonarbeiten aus und die Firma Stahlbau Uhl aus Würzburg lieferte die Stahlkonstruktion.

In einem kurzen Rückblick ging Ronald Meisel auf die Anfänge des Unternehmens ein, das sich heute zu einem bedeutenden mittelständischen Unternehmen in der Region entwickelt hat. Im Jahre 2007 habe man aus kleinsten Anfängen in der Garage der Familie die ersten Aufträge ausgeführt. Er und seine Frau Ute, die gemeinsam das Unternehmen führen, hätten damals nicht gedacht, dass der Betrieb in den folgenden Jahren auf mehr als 40 Mitarbeiter anwächst und somit die Garage am Wohnhaus viel zu klein werden würde. Man habe sich damals für den Standort Sindolsheim entschieden. Mit viel Einsatz, unter Mithilfe der Gemeinde und dem Landratsamt wurde das Gewann „Krappenacker“ zum Baugebiet erschlossen, so dass man im Jahre 2011 in die erste Halle einziehen konnte. Das Wachstum der Firma ging stetig voran und so wurde im Jahre 2013 mit einem Lageranbau und Schließung der offenen Überdachung die Produktionsfläche erneut erweitert.

Mit nun fast 65 Mitarbeitern wurde der Umsatz in drei Jahren verdoppelt. Mit dem erweiterten Maschinenpark wurden neue Kunden gewonnen und der bestehende Kundenstamm konnte besser und schneller bedient werden.

Das Unternehmerehepaar Meisel erkannte, dass es gerade in der ländlichen Region im Bauland sehr wichtig ist, Arbeitsplätze mit flexiblen Arbeitszeitmodellen zu ermöglichen und dadurch ein familienfreundliches Umfeld zu schaffen. Nach der schnellen Fertigstellung der Halle, die 80 mal 30 Meter groß ist, folgte im Februar der Einzug. Der Maschinenpark wurde durch hochmoderne vollautomatische Montageautomaten erweitert. Zusätzlich wurde auch ein zweistöckiger Bürotrakt gebaut, in dem im Untergeschoss die Umkleideräume, die Sanitärräume, ein Aufenthaltsraum mit moderner Küche für das Personal sowie die Verwaltung und die Geschäftsleitung in zeitgemäß gestalteten Büroräumen untergebracht sind. Mit dem Neubau der Fabrikationshalle ist, wie das engagierte Unternehmerehepaar Meisel deutlich herausstellte, auch ein Umweltgedanke verbunden, denn das aufgefangene Regenwasser der Halle wird nicht in das Kanalnetz, sondern direkt in die Kirnau geleitet. Die Kosten für den zusätzlich notwendigen und gebauten Regenwasserkanal bezifferte Meisel auf weitere 150 000 Euro. Zudem soll der benötigte Strom für die Produktion zum Teil von den eigenen Solaranlagen geliefert werden. Für die „Focus Line Extensions GmbH“ zählt die Firma zu Deutschlands Wachstumschampions 2020, berichten die Inhaber. Meisel sei eine der 500 eigenständigen Firmen mit Hauptsitz in Deutschland, die zwischen 2015 und 2018 das größte Umsatzwachstum hatten.

Die feierliche Einweihung der neuen Halle erfolgt mit einem Festakt am Freitag, 20. September. Am Samstag, 21. September hat die interessierte Bevölkerung Gelegenheit, bei einem „Tag der offenen Tür“ das Firmengelände zu besichtigen.

Großes Rahmenprogramm

Ein umfangreiches Rahmenprogramm wurde für diesen Tag organisiert. So sind Führungen durch die Produktion der alten und neuen Halle geplant. Ein großes kulinarisches Speisenangebot mit Grillständen, Flammkuchen sowie Kaffee und Kuchen warten auf die Besucher. Auch für die Kinder ist mit einer Hüpfburg etwas geboten.

Darüber hinaus beteiligen sich ortsansässige Unternehmen wie die Kirchenkäserei, die Firma Vogt und die Edelbrand- und Likörmanufaktur Alt-Enderle mit Informations- und Verkaufsständen an der Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019