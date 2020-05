Drei Bürger an Corona erkrankt

Sindolsheim.Zu Beginn der Gemeinderatssitzung machte Bürgermeister Ralph Matousek einige Bemerkungen über die derzeitige Corona-Pandemie, welche die Verwaltung in den letzten Wochen, vor so manche Herausforderungen stellte.

Wenn man so zurückblicke, habe man zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht nur in Deutschland, sondern auch im Neckar-Odenwald-Kreis vieles richtig gemacht. Die Überlastung in den Kliniken sei nicht eingetreten und auch die Gemeinde Rosenberg wurde vom Coronavirus nur am Rande gestreift, wenn jedoch drei Bürger der Gemeinde vom Virus betroffen waren, so der Bürgermeister.

Corona habe den Verantwortlichen auch ein großes Organisationstalent abverlangt. Die Gemeinde habe versucht zu reagieren und die öffentlichen Einrichtungen so gut wie möglich am „Laufen“ zu halten. Der Dienstbetrieb im Rathaus wurde zwar eingeschränkt, die Verwaltung war aber stets für die Sorgen und Nöte der Bürger präsent.

„Wer hätte gedacht, dass das öffentliche Leben einmal so still steht“, so Matousek. Denn auch die Familien wurden vor besonders große Herausforderungen gestellt.

Ihm wurde klar, dass es auch Vorteile habe, auf dem Land zu leben. Die Welle der Hilfsbereitschaft in der Gemeinde war groß, worüber er sich freute. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020