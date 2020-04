Dorfladen soll im Oktober öffnen

Der Umbau des Dorfladens in Rosenberg wird in Kürze beginnen. Die Firmen stehen bereits in den Startlöchern, denn im Oktober soll erstmals geöffnet werden.

Rosenberg. Das moderne Logo für den neuen Dorfladen in der Gemeinde ist bereits entworfen. Mit den geplanten Bauarbeiten zum Umbau des bestehenden ehemaligen Lebensmittelladens soll, so die derzeitige Planung, in den nächsten Tagen

...