Dörrhöfer Weg gesperrt

Rosenberg.Ab voraussichtlich Montag, 27. April, beginnen die Bauarbeiten im Dörrhöfer Weg in Rosenberg.

Kanalhaltungen werden erneuert

Dort werden die Kanalhaltungen in offener Bauweise ausgetauscht. Die Maßnahme wird durch die Förderung des Landes Baden-Württemberg unterstützt. Die Bauarbeiten finden ab der Abzweigung Kalkwerkweg bis zum Haus in Höhe Dörrhöferweg 14 statt. In der achtwöchigen Bauzeit wird der Bereich komplett gesperrt und nur fußläufig zu erreichen sein. Eine überörtliche Umleitung wird eingerichtet. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020