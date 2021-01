Die Nachfrage bleibt hoch

Sindolsheim.Einstimmig beschloss der Rosenberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, das Neubaugebiet „Bei den drei Morgen“ am Ortsausgang in Richtung Dörrhof um einen zweiten Bauabschnitt zu erweitern. Zwölf Bauplätze seien im vergangenen Jahr erschlossen worden, wovon zehn verkauft sind.

Für den neuen, noch zu erschließenden Abschnitt liegen bereits drei Bauanfragen vor. Das habe die Verwaltung dazu bewogen, die neue Erschließung von zwölf Bauplätzen vorzunehmen sowie die eigentlich rechtmäßige Zufahrt zum Baugebiet herzustellen. In den nächsten Wochen werden weitere Reservierungen erwartet, so dass bereits die Hälfte der Plätze erneut vergeben sind. Man hoffe, nach den Sommerferien mit den Bauarbeiten beginnen zu können, die dann bis zum Jahresende fertiggestellt sein sollen. Die Baukosten für den zweiten Abschnitt bezifferte der Bürgermeister auf rund 860 000 Euro. F

