Die Haltung von Kampfhunden wird mit 450 Euro deutlich teurer

Rosenberg.Die Bestätigung der in der Versammlung am 28. September gewählten Feuerwehrkommandanten für den Zeitraum von 2019 bis 2024 war ein weiterer Beratungspunkt der Gemeinderatssitzung in Rosenberg am Dienstagabend.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek betonte, ist die Feuerwehr eine Einrichtung der Gemeinde und diene der Sicherheit der Bürger. Auf die Rosenberger Wehr, die 70 Mann umfasst und gut ausgebildet sei, könne man sich jederzeit verlassen.

Die Versammlung hatte Steffen Pfeil zum Gesamtkommandanten, Andreas Frey zum ersten und Jan Schreiweis zum zweiten Stellvertreter gewählt. Gegen die Wahl gab es weder Hinderungsgründe noch Einsprüche. Diese Wahl müsse aber noch vom Gemeinderat bestätigt werden, und das erfolgte einstimmig. Dem neuen Kommandantenteam wünschte der Bürgermeister für die Zukunft alles Gute. Die örtliche Wehr stehe vor großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gelte. Unter dem Beifall der Zuhörer überreichte er die Bestellungsurkunden.

Schwierige MLF-Vergabe

Mit dem Thema Feuerwehr befasste sich das Gremium auch beim nächsten Punkt, denn für die Abteilungswehr Hirschlanden soll ein neues Mittleres Löschfahrzeug beschafft werden.

Für die Ausschreibung, die aufgrund der Höhe der Vergabesumme europaweit und in elektronischer Form erfolgen musste, hat die Gemeinde die GT-Service Gesellschaft beauftragt. Allerdings gestaltete sich die Sache schwierig. Beim ersten Submissionstermin ging für das Fahrzeug kein Angebot ein, lediglich für die Beladung hatte ein Anbieter seinen Preis abgegeben.

Dadurch wurde eine zweite Ausschreibung erforderlich, bei der nochmals fünf Anbieter aufgefordert wurden, ein Angebot abzugeben. Schließlich gingen zwei ein, sagte der Bürgermeister.

Rein formal hätte man beide Anbieter wegen fehlender Unterlagen ausschließen müssen. Es wurde aber eine erneute Fristverlängerung bis 8. November gewährt, so dass die geplante Vergabe in der Sitzung nicht erfolgen könne.

Ein Angebot lag bei rund 199 000 Euro und das zweite bei rund 219 000 Euro. Für den Aufbau und die Beladung lag das günstigste Angebot bei 61 000 Euro. Den Markt bei den Feuerwehrfahrzeugen bezeichnete Matousek als derzeit sehr schwierig.

In den nächsten Tagen wolle man mit dem Kommunalamt des Landkreises das weitere Vorgehen besprechen. Zur finanziellen Seite sagte der Bürgermeister, dass im Haushalt 2020 eine Summe von 220 000 Euro finanziert sei. Jetzt liege man bei rund 270 000 Euro.

Ermächtigung erteilt

Er wolle aber schon bald eine Entscheidung zur Beschaffung herbeiführen und bat das Gremium um die Ermächtigung, den Auftrag an den preisgünstigsten Anbieter vergeben zu dürfen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig.

Ein weiteres Thema war die Erhöhung der Hundesteuer mit Neufassung der Hundesteuersatzung. In der Genehmigung des Haushaltsplans 2019 forderte die Rechtsaufsichtsbehörde ein Haushaltskonsolidierungskonzept, in dem Maßnahmen zur Verbesserung der prekären Haushaltssituation ergriffen werden. Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2008 auf 60 Euro je Ersthund erhöht. Die jährlichen Einnahmen belaufen sich auf rund 11 000 Euro. Die Gemeinde liegt nach einem vorgenommenen Vergleich umliegender Kommunen am „unteren Ende“ der Steuersätze. Die Verwaltung schlug deshalb eine Erhöhung für den Ersthund auf 90 Euro vor, jeder weitere Hund kostet 180 Euro. Für den ersten Kampfhund wurden 300 Euro vorgeschlagen, für jeden weiteren Kampfhund 600 Euro, für den Zwinger 180 Euro. Grundsätzlich sei jeder Hund steuerpflichtig, sagte der Bürgermeister.

Gemeinderätin Susanne Grimm war die Gebühr für die Kampfhunde zu niedrig. Sie stellte den Antrag, die Steuer im gleichen Verhältnis wie beim Ersthund zu erhöhen, und zwar auf 450 Euro und für jeden weiteren Kampfhund auf 900 Euro. Diesem Antrag schloss sich das Gremium einstimmig an und beschloss ebenfalls die Neufassung der Hundesteuersatzung. F

