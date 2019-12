Der Besuch vom Nikolaus war ein Höhepunkt

Rosenberg.Der Rosenberger Weihnachtsmarkt fand am Vorabend des ersten Advent auf dem festlich geschmückten Schulhof statt.

Unter Federführung des Heimat- und Kulturvereins sowie der erneut zahlreichen Teilnahme der Vereine und Institutionen wurde wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Viele Besucher, auch aus den umliegenden Gemeinden, stimmten sich dabei auf die Weihnachtszeit ein.

Zum Programmauftakt spielten die Flötengruppen der Grundschule Weihnachtslieder und wurden mit viel Beifall belohnt.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Martin Scheffel, begrüßte neben den Besuchern Bürgermeister Ralph Matousek sowie Ortschafts- und Gemeinderäte. Gemeinsam mit den teilnehmenden Vereinen sei auch für den 22. Weihnachtsmarkt wieder ein attraktives Programm zusammengestellt worden. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement.

Der Bürgermeister lobte die Initiative des Vereins. Auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt treffe man Freunde und Bekannte und könne gemeinsam einige schöne Stunden genießen. Auch er dankte allen, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben.

Die zahlreichen Aussteller boten eine Vielzahl weihnachtlicher Floristik, Bastel - und Geschenkartikel, Kalender, Kerzen und verschiedene Holzartikel.

In der Grundschule war eine Kaffeestube eingerichtet. Zudem gab es für die Kinder ein Bastelangebot. Ein großes Angebot an Speisen wartete darüber hinaus auf die Besucher: Steaks und Würstchen bei der Feuerwehr, gebrannte Mandeln und feine Liköre beim Heimat- und Kulturvereins, Käse bei der Käseküche Sindolsheim. Waffeln und Kinderpunsch bot die Tanzgarde der „Rouschebercher Milchsäuli“ an. Schmalzbrot und Gulaschsuppe gab es am Stand der Tennisjugend, der TSV bot unter anderem Glühwein an. Christstollen hatten die „Eubemer Früchtchen“ mitgebracht. Im Saal des Rathauses fand wieder das Weihnachtskino statt.

Leuchtende Kinderaugen gab es beim Besuch des Nikolaus. Großes Gedränge herrschte bei der Ausgabe des kleinen Geschenkes aus seinem prall gefüllten Gabensack.

Einen musikalischen Beitrag leisteten die Jagdhornbläser, der Kinderchor und der Posaunenchor Rosenberg-Adelsheim unter der Leitung von Dirigent Park.

Trotz frostigen Temperaturen verweilten die Besucher noch einige Stunden bei guter Stimmung auf dem Rosenberger Rathaus- platz. F

